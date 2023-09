Verissimo, imprevisto nella prima puntata: imbarazzo e scuse da parte della Toffanin

Sabato 9 settembre è iniziata la nuova stagione di Verissimo. Da parte del pubblico appassionato ma anche da parte della stessa conduttrice c’è stato molto entusiasmo e curiosità.

Silvia Toffanin è tornata nel suo salotto, accolta dal calore del pubblico, ma con un imprevisto. La conduttrice ha avuto qualche problema alla voce e si è scusata prima di iniziare.

Verissimo 9 settembre, piccolo imprevisto per Silvia Toffanin in diretta

Le puntate di Verissimo come tutti sanno, sono registrate, ma il ritmo del programma – in onda ogni settimana con un doppio appuntamento, il sabato e la domenica – è serrato ed evidentemente non c’era modo di rinviare. “Bentrovati, ricomincia Verissimo – ha detto Silvia Toffanin, sorridente – Vi chiedo scusa perché ho la voce un po’ bassa, ma spero che vada tutto bene e di riuscire a farmi sentire”.

Niente fronzoli, la conduttrice ha subito annunciato gli ospiti della puntata: la new entry Mediaset Myrta Merlino, Grecia Colmenares – pronta a entrare nella Casa del Grande Fratello, Diletta Rossi, Gianmarco Tamberi e Virginia Mihajlovic, che racconterà le emozioni del suo matrimonio.

Anticipazioni 10 settembre: sopiti Massimo Ranieri, Signorini e la Buonamici

Nella domenica di Verissimo, oggi 10 settembre invece Silvia Toffanin accoglierà in studio Massimo Ranieri, artista dal talento straordinario, ora protagonista della nuova fiction di Canale 5 La voce che hai dentro. Ancora, a poche ore dall’inizio della nuova attesissima edizione di Grande Fratello, in onda lunedì 11 settembre, saranno in studio il conduttore Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, al suo debutto nel reality in veste di opinionista.

Ma non solo dopo anni di assenza dal piccolo schermo arriverà con grande emozione il marciatore Alex Swhazer, anche lui concorrente del GF. E ancora, sarà in studio, per un’intensa intervista, Sonia Bruganelli, che parlerà per la prima volta in tv del suo nuovo capitolo di vita. Infine, il professore di danza di Amici di Maria De Filippi, Raimondo Todaro, ripercorrerà il suo percorso fatto di tanti successi, ma anche di momenti difficili mai raccontati.