Armando Incarnato cacciato da Ued per via della “famosa” ex: nuova pesante segnalazione

L’assenza di Armando Incarnato a Uomini e donne si è fatta sentire eccome. Le anticipazioni ci fanno sapere che nelle prime tre registrazioni il cavaliere non ha preso parte al programma.

Assieme a lui anche Riccardo Guarnieri ma pare che quest’ultimo si sia fidanzato. In queste ore in rete sul giovane napoletano è spuntato fuori un clamoroso retroscena che spiegherebbe il reale motivo per cui non è presente nel parterre.

Armando Incarnato cacciato da Maria: c’entrerebbe la ex fidanzata

Come ben sanno gli informati in queste prime tre registrazioni sono stati presentati tre nuovi tronisti e sono stati confermati nel ruolo di opinionisti Tinì, Gianni e Tina. Inoltre ci sono stati anche grandi ritorni come quello di Barbara De Santi, Elio e l’ultimo ex fidanzato di Gemma.

Grande assenza come detto in precedenza quella di Armando che se all’inizio qualcuno avesse pensato fosse stato fatto fuori per via delle nuove regole imposte da Pier Silvio Berlusconi, a quanto pare il motivo sarebbe un altro. Il noto gossipparo Amedeo Venza ha fatto sapere che Armando non parteciperà di nuovo a Uomini e donne in quanto fidanzato. La donna in questione sarebbe Janette la sua ex fidanzata già menzionata nel programma diverse volte.

Janette beccata nella casa di Armando: è lei la sua fiamma?

Alcuno fan di Uomini e donne hanno fatto notare a Amedeo che Janette è stata beccata nella stessa casa di Armando. A Dimostrarlo ci sarebbero alcuni scatti postati da lei stessa. Chi conosce l’abitazione di Incarnato infatti ha subito riconosciuto alcuni dettagli…

Ma non è tutto la giovane ha poi sganciato una vera e propria bomba, scrivendo accanto all’immagine “Buenos Dias curiosità: mai stata single”. Quindi a tutti è subito sorto il dubbio? Armando ha sempre mentito a Uomini e donne? Al momento non ci resta altro che attendere