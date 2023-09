Grande Fratello, cambia tutto a poche ore dall’inizio: Signorini messo con le spalle al muro

Mancano davvero poche ore per l’inizio di una nuova edizione del Grande Fratello. Il reality partirà domani lunedì 11 settembre, ma pare che le novità per questa stagione non saranno del tutto positive.

Infatti, ad un solo giorno di distanza dal debutto dello show condotto da Alfonso Signorini, l’account di X Agent Beast, noto per le indiscrezioni legate al mondo televisivo, ha svelato un colpo di scena.

Grande Fratello 8, niente più balli e coreografie cambia tutto

Che questa sarebbe stata un’edizione diversa dalle altre con novità e cambiamenti lo avevamo capito. Il Grande Fratello, infatti, avrà una nuova Casa, un nuovo opinionista e altri nuovi concorrenti, in un cast misto.

Oltre a queste particolarità pare che la produzione abbia deciso che il nuovo Grande Fratello non avrà coreografie o balli all’interno della casa: “Al via il Grande Fratello un primo cambiamento significativo nello stile dello spettacolo. Niente più balletti e coreografie all’interno della casa, segnando così una svolta rispetto alle edizioni precedenti”. Tale decisione pare sia stata presa per dare maggiore serietà al programma.

Il promo e la precedente indiscrezione sul GF

E’ tutto pronto per il GF 8 che ricordiamo ancora partirà da domani 11 settembre. Nei giorni scorsi Mediaset ha mandato in onda il promo con protagonisti Alfonso Signorini e la neo opinionista in solitaria Cesara Buonamici. I due hanno accolto gli spettatori nel nuovo studio dove verranno registrate le puntate del programma, con la produzione che ha traslocato al Centro di produzione televisiva Voxson.

Cambierà anche la distanza tra lo studio e la casa, con quest’ultima che è stata mostrata in alcune immagini. Infine, anche questo GF potrebbe essere allungato: al momento sembra che dovrebbe concludersi a gennaio 2024. Ovviamente in questo caso , i concorrenti si troveranno a scegliere se proseguire la loro avventura nella casa di Cinecittà, toccando festività natalizie e Capodanno.