Luca Salatino scortese con una fan: “Super antipatico”, che ha fatto l’ex tronista di UeD

Luca Salatino è stato protagonista di una segnalazione molto pesante, secondo cui pare abbia trattato male una sua fan. La persona in questione ha diffuso la notizia mediante l’account di Instagram di Deianira Marzano.

L’influencer ha diffuso la notizia inserendo anche un suo commento, che lascia presagire che questo non sia un momento molto bello per l’ex tronista di Uomini e Donne. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

La segnalazione di una fan contro Luca Salatino: cosa è successo

In queste ore è trapelata una segnalazione piuttosto incresciosa che riguarda un ex tronista di Uomini e Donne. La persona in questione è Luca Salatino, il quale è stato accusato di essere stato piuttosto scortese con una sua fan. La ragazza ha dichiarato di aver incontrato l’ex concorrente del GF Vip sulla Rambla a Marcianise e di essere rimasta molto delusa dal suo comportamento.

La giovane, infatti, ha svelato di essersi avvicinata a lui, dato che lo aveva riconosciuto, per salutarlo e fare una foto insieme. Ebbene, a detta di questa persona, Luca sarebbe stato piuttosto schivo e scontroso, al punto da apparire particolarmente antipatico. La donna in questione, infatti, ha ammesso di aver avuto come la percezione che Salatino fosse piuttosto scocciato dall’interagire con lei. Proprio per questo, dopo poco lo ha liquidato ed è andata via.

Brutto momento per Luca? Che ha

La fan di Luca ha ammesso di essere rimasta molto male per il comportamento di Luca Salatino, in quanto dalla tv è sempre apparso simpatico e ironico. Cosa sarà successo, dunque, allo chef? Stando a quanto detto da Deianira Marzano, Luca non starebbe attraversando un momento molto piacevole della sua vita. Il motivo risiede nel fatto che nulla pare stia andando nel modo che si augurava.

Sia dal punto di vista professionale sia sentimentale Salatino ha avuto delle delusioni, pertanto, non sarebbe particolarmente sereno. Questo, quindi, potrebbe essere il motivo per cui ha mostrato una avversità nel momento in cui la fan si è avvicinata a lui per chiacchierare. Per il momento, però, Luca non è intervenuto per chiarire la sua versione dei fatti. Il giovane ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha alluso al fatto che la gente non stesse bene e fosse strana. Forse starà davvero affrontando un brutto momento?