Ida Platano insultata a un ex di Uomini e Donne: “Falsa e costruita”, cosa è successo

Ida Platano è stata presa di mira da un ex volto di Uomini e Donne. La dama si trova spesso, suo malgrado, al centro di polemiche e di accuse per il modo in cui si comporta e per lo stile di vita che condice.

In queste ore, però, a parlare molto male di lei è stato un ex esponente del parterre maschile, che ha avuto modo di conoscerla e relazionarsi con lei. La persona in questione è Sossio Aruta, vediamo cosa ha detto.

Le accuse dell’ex di Uomini e Donne, Sossio Aruta, contro Ida Platano

L’ex volto di Uomini e Donne Sossio Aruta ha rilasciato un’intervista a Lollo Magazine in cui ha parlato del programma e di alcuni protagonisti, tra cui Ida Platano. L’ex calciatore è stato molto duro contro Ida, sta di fatto che l’ha definita come una donna falsa e costruita. In particolare, la Platano rappresenta l’esatto emblema della donna di cui Sossio non si fiderebbe mai nella vita.

Secondo il suo punto di vista, infatti, Ida instaurerebbe relazioni solamente per convenienza, proprio come quella instaurata con Gemma Galgani. A suo avviso dunque, nulla di quello che fa è onesto, sincero e proviene dal cuore. Per il momento Ida non ha replicato a queste dichiarazioni. Ieri pare sia stato il suo ultimo giorno di vacanze in Sardegna, pertanto, da oggi pare tornerà gradualmente al suo lavoro e alla sua routine. Quindi, non resta che attendere per vedere se replicherà a queste dichiarazioni.

Sossio attacca anche altri ex di UeD

Oltre che scagliarsi contro Ida Platano, l’ex di Uomini e Donne Sossio Aruta ha parlato male anche di Armando Incarnato. Nello specifico, ha detto che era ora che sparisse dal parterre, pertanto, si augura che non torni nelle prossime registrazioni. Anche su Barbara De Santi non sono state spese parole positive. Sossio è convinto che la donna non troverà mai l’amore all’interno dello studio, pertanto, è un’altra perdita di tempo, ma ottima per generare del trash.

Parole positive, invece, su Riccardo Guarnieri. Aruta è dispiaciuto di non vederlo più a UeD in quanto avrebbe potuto avere un’altra chance. Infine, poi, l’ex volto del programma ha parlato del suo rapporto con Ursula Bennardo. I due hanno una splendida famiglia allargata e si amano, ma la loro relazione è fatta di alti e bassi. Proprio a causa delle innumerevoli discussioni a cui danno luogo, infatti, almeno per il momento pare abbiano preso la decisione di non sposarsi.