Ballando con le Stelle, svelata la sesta concorrente: il modo bizzarro in cui si sta preparando (VIDEO)

In queste ore è stato fatto un nuovo svelamento che riguarda il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, nello specifico, è stato annunciato il nome della sesta concorrente. Lei è una nota conduttrice tv, che ha intrattenuto il pubblico con tante trasmissioni.

All’interno del talent show di Rai 1 desidera mettersi in gioco vestendo dei panni totalmente differenti da quelli a cui il pubblico è abituato. Vediamo, quindi, di chi si tratta, e qual è il metodo bizzarro che sta adoperando per allenarsi.

Ecco chi è la sesta concorrente di Ballando con le Stelle

Finalmente è stato svelato il nome della sesta concorrente di Ballando con le Stelle. La persona in questione, che a partire dal 21 ottobre 2023 sarà pronta a scende in pista per mettersi in gioco nel talent show è Paola Perego. La conduttrice ha registrato un video molto divertente, che poi è stato condiviso sulla pagina ufficiale del programma, in cui ha svelato come si sta preparando per la nuova avventura.

Nello specifico, infatti, Paola si è mostrata in tenuta ginnica, ma mentre è seduta sul divano a mangiare delle patatine. In tv, però, è riprodotto Flash Dance. La Perego commenta la faccenda dicendo che tanto c’è tempo fino al suo debutto in pista nel programma di Rai 1. Inoltre, poi, ha aggiunto anche che questa sarebbe la 16esima volta che guarda questo film. Nel momento in cui arriverà alla 20esima volta, per osmosi, avrà imparato anche lei a ballare. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

La reazione contrastante degli utenti del web

Il video in cui è stata annunciata la sesta concorrente di Ballando con le Stelle ha generato molta ilarità e sgomento tra gli utenti del web. Poco alla volta, infatti, stanno accorrendo gli utenti per commentare questa nuova protagonista. Come è normale che sia, le opinioni sono contrastanti. Alcuni si sono mostrati entusiasti ed hanno anche apprezzato particolarmente il modo ironico con cui Paola ha commentato questa notizia.

Altri, invece, stanno mostrando tutta la loro delusione per il cast di questa edizione di Ballando con le Stelle. Diverse persone, infatti, non sembrano essere soddisfatte delle scelte prese da Milly Carlucci e dal suo staff. Ricordiamo che qualche giorno fa era stata annunciata tra i concorrenti Carlotta Mantovan. Prima ancora, poi, erano trapelati i nomi di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Poi ancora Rosanna Lambertucci e Riky Tognazzi. Non resta che attendere per altri spoiler.