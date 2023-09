Stefano De Martino si è fidanzato? Ecco chi è la fortunata (FOTO)

Sull’ultimo numero del magazine Chi, in edicola da oggi, mercoledì 13 settembre, è stata sganciata una bomba che riguarda un volto molto amato dal pubblico femminile. Stiamo parlando di Stefano De Martino, il quale pare si sia fidanzato.

Dopo tutti i pettegolezzi poi diventati certezza, inerenti Belen, anche Stefano sembra essere riuscito a voltare pagina dopo la fine del matrimonio con la showgirl. Ebbene, vediamo, dunque, chi è la fortunata e che cosa è emerso.

Ecco con chi si sarebbe fidanzato Stefano De Martino

Stefano De Martino pare si sia fidanzato dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez. L’ex ballerino di Amici è stato beccato dai giornalisti che lavorano per il settimanale di Alfonso Signorini in compagnia di una ragazza molto bella e avvenente. Sul suo conto non si sanno tantissime cose. Quello che è emerso è che la giovane pare si chiami Martina e sia originaria di Pescara. Da moltissimi anni, però, si è trasferita a Milano, certamente per ragioni legate al lavoro.

Una fan di Deianira Marzano ha rivelato di essere a conoscenza di alcune indiscrezioni in merito a questa faccenda. Nello specifico, ha detto che la giovane pare abbia avuto una relazione anche con un certo Andrea. Il suo cognome è stato oscurato, pertanto, è probabile che si tratti di un Andrea famoso nel mondo dello spettacolo. Ad ogni modo, tornando alla paparazzata del settimanale, i due sono apparsi piuttosto complici. (Continua dopo la foto)

Dopo Belen, anche Stefano volta pagina, ma mantiene il silenzio

Stando a quanto trapelato dalla rivista, Stefano De Martino dà l’idea di essersi fidanzato in quanto appare sereno e disteso in compagnia di Martina. I due sono stati beccati in giro per la città, intenti a fare delle commissioni, e poi anche in auto insieme. Il conduttore Rai si trovava al volante, mentre lei era seduta al posto del passeggero con aria un po’ stralunata.

Al momento mancano foto esplicite che siano in grado di testimoniare che i due abbiano una relazione, tuttavia, ci sono ottime ragioni di credere che anche Stefano si sia rifatto una vita. I fan sono assolutamente entusiasti di questa notizia, specie dopo tutti i gossip che si sono susseguiti su Belen Rodriguez. Per ora i diretti interessati non hanno commentato l’accaduto. Non resta che attendere per vedere se lo faranno.