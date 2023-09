Grande Fratello, Rosy dice una cosa bruttissima sui cinesi: scatta la censura (ma troppo tardi)

Rosy Chin è una delle concorrenti più amate del Grande Fratello, forse anche per il suo enorme seguito social che la rende molto più famosa e conosciuta degli altri NIP.

In queste ore, la concorrente ha detto una cosa scomoda sui cinesi che ha già fatto il giro della rete e ha costretto la regia a censurare, anche ormai era troppo tardi.

Grande Fratello, scatta la censura: la Chin lascia tutti senza parole

Rosy si è confidata con Beatrice Luzzi, parlando della sua storia personale. La concorrente ha tre figli e si è sposata due volte. Il primo marito è italiano e, proprio per questo motivo, è stato un dramma per lei farlo accettare alla sua famiglia. L’infuencer però chiacchierando si è lasciata andare ad altre confidenze svelando dei clichè sui cinesi…

Rosy ha raccontato che ci sono delle dicerie sui cinesi e del tutto vere. Devo dire una cosa antipatica sui cinesi… avete presente i cliché su noi? Del tipo che non si è mai visto un cinese in ospedale o al cimitero? Oppure una donna europea con un cinese? No. Ma il contrario si. Io non ho visto una enciclopedia di cactus, ma quei pochi che ho visto vi dico che è scientificamente comprovato che noi cinesi non siamo… Insomma, non fatemelo dire, ma è una cosa di biologia, di anatomia, è una questione anatomica. Come è vero che i ragazzi di colore…

Rosy Chin nella bufera: non proprio una concorrente Nip

Dopo tali rivelazioni la regia del Grande Fratello si è trovata costretta a censurare anche se purtroppo ormai era troppo tardi. In queste ore, sulla concorrente, si è scatenata anche un’altra bufera. Nel dettaglio la Chin fa parte dei concorrenti Nip di questa edizione e dando uno sguardo al suo profilo Instagram e leggendo la sua biografia tanto sconosciuta non lo è affatto.

Il suo account conta più di 400 mila seguaci ed è amica di molti personaggi Vip. Tra questi troviamo Emma Marrone a Paola Barale, Giulia Cavaglià, Tommaso Stanzani, Andrea Zelletta, Juliana Moreira, ClioMakeUp, Andrea Damante, Mario Serpa e decine di altri… Questo ha fatto pensare ai telespettatori che Signorini ha toppato ancora