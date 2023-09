Il Paradiso delle signore spoiler 15 settembre: Maria aggredita, brutta notizia per Adelaide

Volge al termine la prima settimana di messe in onda della nuova stagione del Paradiso delle signore con l’appuntamento previsto per venerdì 15 settembre. In tale occasione vedremo che Maria passerà un brutto quarto d’ora.

Per quanto riguarda la contessa Adelaide, invece, la donna riceverà una notizia che certamente non le farà piacere. Intanto tutto sarà pronto per l’inaugurazione della caffetteria. Tutto andrà secondo i piani? Scopriamolo subito.

Maria aggredita al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata del 15 settembre del Paradiso delle signore rivelano che arriverà finalmente il giorno dell’inaugurazione del Grand Cafè Amato. Tutto è pronto per il grande evento, e non mancheranno ansia e preoccupazione per quello che potrebbe accadere. A lasciare tutti senza parole sarà Ciro. Quest’ultimo, non ha grande esperienza nelle vesti di barista, tuttavia, in occasione di questo grande giorno, la sua presenza si rivelerà indispensabile.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Maria si troverà vittima di uno spiacevole episodio. La ragazza verrà avvicinata da due brutti ceffi, i quali proveranno ad aggredirla. Per fortuna, però, in suo soccorso arriverà un misterioso giovane. Quest’ultimo, dopo averla tratta in salvo, le ruberà anche un bacio. Successivamente, poi, questo baldo giovane si recherà alla ricerca di Marcello. Una volta giunto presso la sua abitazione, però, non lo troverà e incontrerà solamente Armando.

Spoiler 15 settembre: Adelaide turbata a causa di Odile

Nella puntata del 15 settembre del Paradiso delle signore vedremo che si parlerà molto della festa per l0inaugurazione della caffetteria. Salvatore, nel frattempo, farà di tutto per riavvicinarsi ad Elvira. Il ragazzo si avvicinerà a lei, ma la giovane avrà una reazione del tutto inaspettata. Nello specifico, infatti, la fanciulla reagirà in modo inaspettato e dirà ad Amato di non poter stare con lui in quanto si è fidanzata con un’altra persona. Questa, però ò, è una bugia.

D’altro canto poi, vedremo che Vittorio continuerà ad essere molto vicino a Matilde. I due non faranno altro che sfiorarsi, senza mai arrivare ad un punto di svolta sulla loro relazione. Infine, la puntata di venerdì della soap opera si concluderà con un colpo di scena. Adelaide, che era molto in ansia per l’arrivo di Odile a Milano, riceverà una brutta notizia proprio dalla donna, e si mostrerà particolarmente turbata. Di che cosa si tratterà?