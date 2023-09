Segnalazione su Manuel Maura: “A Uomini e Donne si è proposto per una dama” ecco chi

Dopo l’ospitata a Uomini e Donne avvenuta nel corso della puntata di ieri, su Manuel Maura è spuntata una segnalazione davvero molto interessante. Il ragazzo è stato un po’ attaccato dai presenti in studio a causa del suo atteggiamento nei riguardi di Francesca Sorrentino.

Ad ogni modo, al termine della registrazione, che ricordiamo è avvenuta lo scorso 24 agosto, pare che il ragazzo abbia mostrato un certo interesse nei riguardi di una dama del parterre femminile. Vediamo di chi si tratta e cosa sarebbe successo.

Manuel attaccato a Uomini e Donne

Manuel Maura è finito al centro di una pesante segnalazione. Ieri è andata in onda la puntata di Uomini e Donne in cui c’è stata l’ospitata dei due ragazzi provenienti da Temptation Island, Manuel e Francesca. I due protagonisti hanno raccontato cosa sia accaduto dopo il programma ed hanno ribadito di non stare più insieme. Maria De Filippi ha detto a Francesca di prenderla in considerazione come nuova tronista, ma in questo momento non la vede pronta, pertanto, forse se ne parlerà in seguito.

Manuel, dal canto suo, è sembrato ancora indeciso sul da farsi con la giovane, e in alcuni momenti ha addirittura mostrato la volontà di tornare con lei. Il suo atteggiamento è stato molto criticato. In questo modo, infatti, non lascia libera la giovane di agire come meglio crede e di sentirsi svincolata da qualunque tipo di legame con lui. Come se non bastasse, poi, una persona che faceva parte del pubblico, ha riportato una segnalazione sul suo conto.

La segnalazione su Manuel Maura: ecco da chi sarebbe attratto

L’influencer Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di una sua fan la quale ha dichiarato che Manuel Maura si sia avvicinato ad una dama del parterre. La persona in questione sarebbe Roberta Di Padua. Il giovane avrebbe detto alla dama di essere attratto da lei e di volerla corteggiare. Naturalmente, il condizionale è d’obbligo in questa circostanza in quanto non si ha la conferma che il tutto sia accaduto realmente.

C’è da dire, infatti, che stando alle anticipazioni inerenti le registrazioni che si sono tenute nei giorni successivi, e che andranno in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane, non si è affatto parlato di un possibile arrivo in studio di Manuel per corteggiare Roberta. Pertanto, o la segnalazione non è attendibile o, semplicemente, la Di Padua non ha ricambiato il suo interesse facendo morire sul nascere la cosa.