Terra Amara anticipazioni al 24 settembre: Zuleja dice addio per sempre ad Yilmaz

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi, che vanno al 24 settembre assisteremo all’addio definitivo di un protagonista.

Si tratta di Yilmaz che perderà la vita e lascerà la soap opera, lasciando ancora una volta Zuljea nella totale disperazione. Da questo momento per la l’Altun sarà tutto diverso

Terra Amara anticipazioni al 24 settembre 2023: Karem Ali al pronto soccorso, Yilmaz ha un brutto incidente

Le anticipazioni d Terra Amara che vanno da oggi 14 settembre al 24 ci annunciano grandi colpi di scena. Demir darà campo libero alla moglie, imponendole però di lasciarle Leila. Così l’Altun finalmente si sentirà libera di vivere la sua vita accanto ad Yilmaz e la coppia progetterà la loro fuga. Purtroppo, la tragedia si troverà dietro l’angolo. Nazire avviserà Yilmaz che Mujgan sta portando Kerem Ali al pronto soccorso: il bambino è caduto ed ha sbattuto la testa.

A questo punto l’ex meccanico si metterà alla guida e in un momento di distrazione perderà il controllo della sua auto. L’Akkaya ha un terribile incidente, a cui assistono Zuleyha e Demir. Questi ultimi lo soccorrono e lo portano in ospedale. La vita del giovane è però appesa ad un filo. Yilmaz apre gli occhi e chiude subito di vedere i suoi due figli. Poi vorrà vedere Demir e gli chiederà di prendersi cura della sua famiglia nel caso in cui dovesse morire.

Anticipazioni: Yilmaz muore davanti agli occhi di Zuleja

Alla fine chiede di vedere Zuleja e proprio mentre le promette tutto il suo amore le’x meccanico esala il suo ultimo respiro. Infine, Sanye sarà sempre più stanca di vivere alla villa.

La nonnina vede in lei la sorella di Hunkar, morta anni prima e questo la rende nervosa. Per questo motivo si convincerà che la cosa migliore da fare sia assecondare Gaffur nella decisione di trasferirsi in Germania.