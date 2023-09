Uomini e donne oggi, caos in studio: Maria una belva, Gianni dato per scimmione

Anche oggi si è da poco concluso il 4 appuntamento settimanale con Uomini e donne. Per chi si fosse perso l’appuntamento possiamo dire che veramente è accaduto di tutto.

Una dama è riuscita a far perdere le staffe a Maria De Filippi tanto da darla diventare una belva. Ma vediamo insieme i dettagli dell’accaduto.

Uomini e donne oggi: lite tra Aurora Tropea e Gianni Sperti

Il ritorno di Aurora Tropea a Uomini e donne ha subito fatto riscaldare i toni. Come ben sanno gli appassionati tra Gianni e la dama non è mai corso buon sangue, tanto che anche in passato se ne sono detti di cotte e di crude. Oggi, l’ennesimo scontro. Tra i due sono iniziate le prime frecciatine, fino a quando poi sono partiti insulti pesanti. Aurora ha dato addirittura a l’opinionista dello scimmione lasciando poi lo studio.

Tutto ha avuto inizio nel momento in cui la Galgani ha accusato Aurora di aver condiviso su Instagram un post “vergognoso” di un utente. Il post non è stato mostrato, ma si è compreso che a Gemma è stato dato della “poco di buono”. La Tropea si è detta d’accordo sul fatto che il post fosse “vergognoso”, Sperti ha fatto alcune ‘indagini’ sbugiardando Aurora e sostenendo che sì, quel post contro Gemma lo aveva condiviso proprio lei.

Puntata 14 settembre: Maria una furia

“Mi difendo dalle vostre calunnie. Gianni, io ti querelo, ti denuncio. Se mi calunni ti porto in tribunale”, ha tuonato Aurora. “Parla di una donna, Gemma, come una poco di buono è vergognoso”, la replica di Sperti.

La discussione tra i tre è andata avanti per più di un quarto d’ora tanto che Maria ad un certo punto stufa e arrabbiata ha praticamente sbottato contro la dama. Non solo l’ha accusata di essere lei l’artefice di tutti questi teatrini ma l’ha anche invitata a smetterla.