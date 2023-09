GF, Giselda Torresan, ecco il motivo per cui si sarebbe licenziata: “Veniva bullizzata”

Giselda Torresan è finita nel mirino dei gossip tra i telespettatori del GF in quanto è spuntata una verità inaspettata che riguarda il suo lavoro. La donna ha sempre detto di essere un’operaia turnista, ma le cose non sembrano stare proprio in questo modo.

Nello specifico, infatti, ieri il suo datore di lavoro ha rilasciato delle dichiarazioni a Fanpage in cui ha dichiarato che la giovane si fosse licenziata poco prima di entrare nella casa. La produzione sarebbe all’oscuro di tutto, ma adesso sono trapelate delle indiscrezioni in merito ai motivi celati dietro la sua decisione.

Ecco perché Giselda Torresan si sarebbe licenziata

Tra i concorrenti più discussi di questo GF c’è, sicuramente, Giselda Torresan. Quest’ultima sembra nascondere un segreto di cui anche gli autori e Alfonso Signorini pare fossero all’oscuro. In particolare, pare che la ragazza si fosse licenziata dall’azienda per cui lavorava poco prima di entrare in casa. La giovane, però, avrebbe pregato il suo datore di lavoro di non proferire parola a riguardo in quanto non volesse rendere nota la cosa.

Per contro, però, dall’azienda di Borso del Grappa sono arrivate delle confessioni inaspettate. Come se non bastasse, poi, in queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di una sua fan la quale ha dichiarato di conoscere i motivi reali per cui Giselda si sarebbe licenziata. In primo luogo, pare che la protagonista non si trovasse affatto bene in tale contesto, in quanto veniva costantemente bullizzata.

Cosa vorrebbe fare Giselda dopo il GF

La segnalazione in questione rivela che la concorrente del Grande Fratello fosse arrivata al culmine, a seguito di comportamenti impropri da parte dei suoi colleghi. Questi ultimi la prendevano in giro con gesti scortesi, al punto da spingerla a licenziarsi. Se questa notizia si rivelasse vera potrebbe spiegare anche il gesto a luci rosse compiuto da un suo collega proprio durante il collegamento avvenuto la prima puntata del reality show.

Dopo aver preso questa decisione, la donna sarebbe entrata nella casa con la speranza di cimentarsi nel lavoro di guida alpina una volta uscita. Ad ogni modo, Giselda Torresan pare non abbia raccontato nulla di tutto ciò al GF. Sul web, però, le notizie stanno impazzando e si stanno diffondendo a macchia d’olio. Per tale ragione, sarebbe opportuno e gradito un chiarimento durante la prossima puntata del reality show.

II