Giulia Salemi arruolata da Alberto Matano: passaggio in Rai confermato

Come ormai è noto a tutti Alberto Matano è stato confermato anche di sabato pomeriggio, oltre al consueto appuntamento feriale dal lunedì al venerdì.

Il conduttore televisivo andrà in onda per tre sabati a partire dal 16 settembre. A quanto pare nello staff è stata ingaggiata anchea Giulia Salemi. L’influencer italo-iraniana farà parte del team degli ospiti fissi del programma. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli

Giulia Salemi approda in Rai: ad assumerla Alberto Matano

Conclusa l’esperienza per due anni consecutivi al Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si è detta pronta a cambiare rotta. Infatti, anche lei come tanti altri personaggi sono stati fatti fuori da Mediaset, e a quanto pare c’è già qualcuno pronto ad assumerla. Si tratta di Alberto Matano che la vuole a tutti i costi nel suo staff il sabato.

Dopo l’impegno con il talk show di Rai Uno, l’influencer si dedicherà ad un altro progetto televisivo. Assieme al compagno Pierpaolo Pretelli condurrà “Ex on the beach Italia”, lo show di Mtv in onda su Paramount+ che si ispira all’omonimo programma britannico.

Gli affari di cuore e l’inattesa scelta di Mediaset

Nei mesi scorsi Giulia Salemi ha attraversato un momento davvero difficile con il compagno Pretelli. La coppia è arrivata quasi al punto di lasciarsi. Ad ammetterlo lei stessa in un’intervista. Il momento no però è stato superato brillantemente. A Oggi i “Prelemi” vanno d’amore e d’accordo. Adesso i fan non attendono altro che i due allarghino la famiglia.

Per quanto riguarda il lavoro invece anche quest’anno sembrava che la sua presenza al Grande Fratello nel ruolo di opinionista social fosse confermato e invece non è stato così. Mediaset ha deciso di farla fuori per dare spazio alla figlia di Valerio Staffelli, lo storico inviato di Striscia la Notizia. Purtroppo, al momento la ragazza non sembra convincere affatto.