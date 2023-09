Oroscopo 15 settembre 2023: Cancro indecisi, Capricorno affidabili

Le previsioni dell’oroscopo del 15 settembre invitano i Gemelli ad osare in amore. Per quanto riguarda i Bilancia, invece, dovrebbero essere un po’ più fiduciosi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non siete amanti dei complotti e dei sotterfugi. Di solito amate vivere le cose alla luce del sole, senza badare troppo alle conseguenze delle vostre azioni. Ad ogni modo, meglio questo che le bugie.

Toro. Giornata molto produttiva sul fronte professionale. Ci sono delle novità che potrebbero spingervi a vivere dei cambiamenti molto interessanti. Siate pronti ad affrontare nuove sfide.

Gemelli. Le bugie hanno le gambe corte, quindi, sarebbe opportuno essere chiari e onesti, sia con voi stessi sia con gli altri. Le stelle vi invitano a giovarvi tutte le carte che avete in amore, questo è il momento di osare.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 15 settembre vi vedono piuttosto indecisi. Le stelle vi invitano a non avere paura di esporvi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Buone occasioni sul lavoro.

Leone. Siete piuttosto contraddittori in questo periodo, forse è il caso di fermarsi un attimo e riflettere sul da farsi. In ambito professionale è necessario mettere le cose in chiaro, prima che possano sorgere delle complicazioni.

Vergine. Di solito tendete a fidarvi del prossimo, anche se la vita vi ha insegnato ad essere un po’ più cauti. Ad ogni modo, aprite gli occhi sul lavoro, poiché non tutti si stanno comportando in maniera onesta con voi.

Previsioni 15 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono delle belle novità in arrivo. L’oroscopo vi invita ad essere un po’ più propositivi e fiduciosi nei riguardi del futuro. Ricordate che spesso l’approccio che si usa in certe situazioni può cambiare il corso degli eventi.

Scorpione. Buon momento per concretizzare un sogno al quale stavate lavorando da tempo. Non perdetevi in chiacchiere e cercate di essere diretti. Attenti a non perdere la pazienza con una persona cara.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 15 settembre vi vedono piuttosto confusi e combattuti per una decisione da prendere. Forse è il caso di fermarsi un attimo invece di andare avanti a tentativi.

Capricorno. Siete persone tendenzialmente affidabili, pertanto, avervi intorno potrebbe essere molto favorevole. Ad ogni modo, cercate di pensare anche di più a voi e ai vostri bisogni.

Acquario. Siete persone molto precise, che difficilmente amano trovarsi dinanzi un bivio. In questo periodo, però, potreste essere messi nella condizione di dover prendere una decisione, che vi porterà a delle rinunce.

Pesci. Siete un po’ pigri nella giornata odierna. Non amate molto il caos e i cambiamenti all’ultimo minuto. Ad ogni modo, nella vita questa è una cosa che potrebbe capitare, quindi, non vi abbattete.