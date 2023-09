Uomini e Donne anticipazioni 15 settembre: Tina contro Elio, tornano Lavinia e Alessio

Nella puntata del 15 settembre di Uomini e Donne vedremo che si continuerà a parlare degli esponenti del trono over. Al centro dell’attenzione sarà chiamata nuovamente Gemma Galgani, la quale racconterà di essere uscita con due cavalieri.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, ci sarà solo un accenno a Brando, il quale ha giù portato fuori alcune corteggiatrici per iniziare con loro una conoscenza. Tra le tante cose, poi, ci saranno anche due ospiti speciali, ovvero, Lavinia e Alessio.

Gemma tra due fuochi a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 15 settembre di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani è uscita con due cavalieri. Uno è Maurizio, con il quale si è trovata molto bene. Durante l’esterna la donna ha usato con lui dei vezzeggiativi che saranno oggetto di ilarità in studio, specie da parte degli opinionisti. Successivamente, poi, la donna dirà di essere uscita anche con Tonino. Malgrado tra i due ci sia stato anche un bacio, la donna ammetterà di essere più interessata a Maurizio, pertanto, vuole continuare solo con lui.

Restando sempre in tema di trono over, poi, vedremo che l’attenzione si sposterà anche su Elio. Il cavaliere è tornato anche nell’edizione di quest’anno del dating show di Maria De Filippi e Tina Cipollari non esiterà a prenderlo di mira. I due, infatti, daranno luogo ad una discussione piuttosto accesa, pertanto, sicuramente ce ne saranno da vedere delle belle.

Anticipazioni 15 settembre: arrivano due ospiti

Sempre nella puntata del 15 settembre di Uomini e Donne vedremo che si parlerà anche di trono classico. A tal riguardo, scenderanno i tre tronisti che, ovviamente, sono all’inizio del loro percorso, pertanto, non ci saranno grosse novità. Malgrado questo, si parlerà di Brando, il quale dirà di aver già portato in esterna alcune ragazze. Il giovane non sarà oggetto di nessuna polemica, anche se in questi giorni ci sono state tante segnalazioni piuttosto pesanti sul suo conto.

Per quanto riguarda gli ospiti di questa puntata, invece, vedremo che ci saranno Lavinia Mauro e Alessio Corvino. I due sono stati accusati anche di aver avuto una crisi non molto tempo fa. Nel corso della loro ospitata in studio, però, avranno modo di smentire totalmente tutte le insinuazioni a riguardo. I due sono più innamorati e felici che mai, pertanto, quello che è emerso è solo un mero pettegolezzo.