Grande Fratello 8, una concorrente ha mentito sulla propria identità: chiesti provvedimenti

E’ da poco iniziata una nuova edizione del Grande Fratello ma già sono partite le prime polemiche. Mentre su Lorenzo sono stati chiesti provvedimenti e su Manuel addirittura la squalifica, ecco che una nuova partecipanti è finita nella bufera dei social.

Stiamo parlando di Rosy che ha rivelato nella Casa che “Chin” non è il suo vero cognome. Ma andiamo a vedere cosa sta succedendo

Grande Fratello 8: una concorrente ha mentito sula sua vera identità?

Durante una conversazione informale in cucina con Giselda Torresan e Angelica Baraldi, Rosy, concorrente del Grande Fratello, ha fatto una sorprendente rivelazione che ha lasciato il resto del cast con un palmo di naso.

Tutto è iniziato quando, involontariamente, l’operaia di Pieve del Grappa ha storpiato il cognome della Chin. Quest’ultima, mentre si occupava della preparazione del pranzo, ha poi svelato che Chin non è in realtà il suo cognome. Ma non diciamolo troppo ad alta voce…

Rosy Chin avrebbe un altro cognome: perchè ha detto la bugia?

Questa affermazione ha lasciato di stucco le due coinquiline, che non si sarebbero mai aspettate una rivelazione di questo tipo. E lo stesso anche il pubblico da casa. Infatti, in molti si sono chiesti quale sarebbe il motivo di tale bugia e se non fosse il caso di prendere provvedimenti dato che ha preso in giro tutti.

Nello stesso tempo, Angelica e Giselda, incuriosite dalla dichiarazione, hanno quindi chiesto a Rosy qual è il suo vero cognome. Lei ha risposto sottovoce, spiegando che preferisce mantenere la cosa discreta, spiegando poi che è una lunga storia che poi raccontererà- Al momento quindi non ci resta altro che attendere nuove indiscrezioni, o magari lo stesso Alfonso Signorini le chiederà di dire tutta la verità. Il prossimo appuntamento con il reality è previsto per lunedì 18 settembre 2023