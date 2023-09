Uomini e Donne anticipazioni registrazione 14 settembre: Roberta furiosa, Barbara prende decisione

Giovedì 14 settembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione si è parlato sia di dinamiche inerenti il trono classico, sia di quelle riguardanti gli over. Partendo da quest’ultimi, protagonista al centro studio è stata Gemma Galgani, ma non solo.

In seguito, infatti, si è parlato anche di Barbara De Santi, di Roberta Di Padua e di altre dame. Al trono classico, invece, stanno nascendo le prime polemiche tra tronisti e corteggiatori. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è accaduto.

Anticipazioni registrazione 14 settembre: Gemma felice

Nel corso della registrazione del 14 settembre di Uomini e Donne c’è stato un blocco dedicato interamente a Gemma Galgani. La dama si è accomodata al centro dello studio per raccontare gli ultimi aggiornamenti sulle sue frequentazioni. La donna ha raccontato di essere uscita nuovamente con Maurizio, il giovane corteggiatore 57enne venuto in studio solamente per conoscerla. I due hanno trascorso dei giorni in Sardegna, in quanto Gemma è andata da lui in tale luogo dove il cavaliere doveva sbrigare dei lavori.

La dama è apparsa piuttosto soddisfatta e contenta per come stiano andando le cose tra loro. Che sia finalmente la volta buona? Ormai non ci spera più nessuno. Novità anche per Barbara De Santi. Nella messa in onda di ieri è stato trasmesso il momento in cui la protagonista è tornata in studio, mentre nella registrazione effettuata il pomeriggio la dama ha spiegato di essere uscita con un uomo. Le cose, però, hanno preso una piega inattesa.

Barbara già dà in escandescenze a Uomini e Donne

Durante il blocco dedicato a Barbara c’è stata una discussione tra la donna e il cavaliere. Al termine la protagonista ha deciso di interrompere la sua conoscenza in quanto no ha apprezzato che lui sia uscito anche con un’altra dama e l’abbia addirittura baciata. Così la De Santi sarà punto e accapo. Cristina e Roberta, invece, hanno avuto una discussione probabilmente a causa di un uomo.

Passando al trono classico, invece, nella registrazione del 14 settembre di Uomini e Donne Cristian ha deciso di portare in esterna una ragazza di nome Virginia. Passando a Beatrix, che nelle scorse registrazioni ha generato un bel po’ di caos, la giovane non è stata portata in esterna da nessuno dei due tronisti. Manuela, infine, ha deciso di approfondire la conoscenza con Carlo.