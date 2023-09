Belen Rodriguez passa in Rai? Ecco dove potrebbe essere e cosa farà

In queste ore è appena trapelata sul web una notizia bomba che riguarda Belen Rodriguez e il suo possibile trasloco in Rai. La showgirl aveva spiazzato tutti con la notizia inerente il suo abbandono da Mediaset.

La protagonista, infatti, non è stata confermata né alla conduzione de Le Iene, né tanto meno a Tu Si Que Vales. In questi giorni, però, Belen aveva annunciato di essere pronta a cimentarsi in un nuovo lavoro, che lei ha definito come l’appuntamento più importante della sua vita. Ebbene, vediamo cosa è emerso.

Ecco dove e in che vesti potremmo vedere Belen Rodriguez in Rai

Belen Rodriguez pare sia pronta a cimentarsi in una nuova avventura in Rai. Sul web sono trapelate delle indiscrezioni che, in men che non si dica, stanno generando un grosso sgomento. L’ex volto Mediaset non è stata confermata nei programmi che precedentemente conduceva, in quanto si è preferito dare spazio ad altre persone. La giovane, però, non si è mai data per vinta, sta di fatto che si è subito gettata a capofitto in altri progetti.

Tra di essi c’è, ad esempio, il lancio della sua nuova linea di abbigliamento, che sta riscuotendo molto successo, ma non solo. Si vocifera, infatti, che la giovane sia pronta a cimentarsi in una nuova avventura in Rai. Sembrerebbe che Belen sia stata scelta come volto fisso in alcune trasmissioni che sono solite andare in onda in questa rete. Per il momento non sono stati fatti i nomi dei programmi, ma pare che la Rodriguez occuperà sia il ruolo di ospite, sia proprio di protagonista.

Grandi novità nella vita di Belen

C’è da dire, però, che almeno per il momento questa resta un’indiscrezione. Non è arrivata nessuna conferma ufficiale dai vertici dell’azienda Rai in merito al possibile passaggio di Belen Rodriguez presso tale rete. Ad ogni modo, questa ipotesi non sarebbe affatto da escludere perché è stata la stessa showgirl, un po’ di tempo fa, a rivelare di essere impegnata in un nuovo e importante progetto a cui tiene particolarmente.

Al di là della sfera professionale, anche la vita sentimentale di Belen Rodriguez è stata investita da tante novità. La donna ha ufficializzato la sua storia con Elio Lorenzoni, con cui forma attualmente una coppia consolidata e stabile, Malgrado le innumerevoli critiche per la rapidità con cui la donna riesce a cimentarsi in una nuova relazione, lei sta continuando ad andare avanti per la sua strada, come è giusto che sia.