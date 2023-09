UeD segnalazione su Carlo, corteggiatore di Manuela: la sta prendendo in giro?

Ieri è stata effettuata una nuova registrazione di UeD da cui è emerso che Manuela Carriero abbia portato in esterna Carlo, un suo corteggiatore. I due sembrerebbero essersi trovati molto bene, tuttavia, sul ragazzo è appena trapelata una segnalazione. Dall’account Instagram di Gemma Palagi, la quale ha dei contatti con persone che fanno parte del pubblico del programma, sono emerse delle indiscrezioni piuttosto incresciose sul conto del ragazzo.

Nello specifico, pare che non si stia comportando in maniera onesta e sincera nei riguardi della tronista. Il suo unico scopo che lo ha spinto a partecipare a Uomini e Donne risiederebbe nel tentativo di incrementare la sua visibilità ed entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

La segnalazione su Carlo corteggiatore di Manuela a Uomini e Donne

In queste ore è trapelata una segnalazione piuttosto incresciosa che riguarda Carlo, corteggiatore di Manuela Carriero a Uomini e Donne. Il ragazzo pare abbia suscitato l’interesse della giovane, almeno stando a quanto emerso dalla registrazione effettuata il 14 settembre. Una donna che pare fosse tra il pubblico in occasione delle riprese avrebbe riportato una pesante segnalazione sul suo conto.

La signora in questione avrebbe dichiarato di conoscere la mamma di Carlo. Mediante questo contatto sarebbe venuta a conoscenza del fatto che il ragazzo non sia affatto attratto da Manuela, né dal punto di vista estetico, né mentale. Il suo unico scopo sarebbe quello di incrementare un po’ la sua visibilità, facendo crescere il numero dei suoi follower. Inoltre, pare che il giovane sia anche interessato ad entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

UeD: altro dettaglio che avvalora la segnalazione

Questa, naturalmente, resta una segnalazione che, almeno per il momento, non ha trovato conferme ufficiali. Tuttavia, c’è da dire che c’è un altro elemento che sembra avvalorare questa versione dei fatti. La signora che ha dichiarato di essere nel pubblico di UeD ha anche rivelato quale sia stata l’esterna fatta dai due ragazzi. Nello specifico, pare che Carlo abbia portato Manuela in moto sui Colli Romani.

Nel caso in cui l’esterna dovesse essere realmente questa, allora ci sarebbe alte probabilità che questa signora non sia una ciarlatana, ma sia realmente a conoscenza di questioni interne al programma. Manuela è apparsa come una ragazza molto fragile, a causa anche del difficile trascorso che ha alle spalle. Proprio per tale ragione un po’ tutti i telespettatori sentono il bisogno di difenderla da eventuali inganni da parte dei suoi corteggiatori.