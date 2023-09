Ida Platano, duro sfogo dopo pesanti offese: “Non sono una prostituta” poi una decisione

Ida Platano si è resa protagonista di un durissimo sfogo in queste ore sui social dopo essere stata gravemente insultata. Un utente del web, infatti, ha pensato bene di accusare l’ex volto di Uomini e Donne dicendole di essere una “prostituta”.

La dama ha riproposto questo commento, mostrando anche per intero il nome della persona in questione, ma è evidente che il contatto sia chiaramente un fake. Ad ogni modo, dopo i pesanti insulti, la protagonista ha preso una decisione.

Lo sfogo di Ida Platano dopo un pesante insulto

Non è certamente la prima volta che Ida Platano viene insultata sul web, tuttavia, in questo caso la giovane ha dato luogo ad uno sfogo molto sentito. La compagna di Alessandro Vicinanza ha riproposto il commento contenente l’insulto e poi, dopo aver terminato la sua giornata di lavoro, ha deciso di spendervi qualche parola a riguardo. A tal proposito, ha detto che lei svolge un’altra professione, ovvero la parrucchiera e non la prostituta.

Malgrado questo, però, ci ha tenuto a precisare che non ci sarebbe nulla di male se una donna, in pieno possesso delle sue facoltà, decida di esercitare il mestiere più vecchio del mondo. Pertanto, non capisce quale sia il problema delle altre persone anche se la cosa fosse vera. Ida si è detta sempre più stupita dalla cattiveria e dalla frustrazione delle persone che, ogni tanto, le capita di “incontrare” sul suo profilo Instagram.

L’ex di Uomini e Donne prende una bizzarra decisione

Ad ogni modo, dopo aver dato luogo a questo sfogo, Ida Platano ha avuto un’idea. Nello specifico, ha detto che, dato che le capita spesso di ricevere degli insulti, ha intenzione di aprire una rubrica intitolata “Sfogati con Ida”. In essa tutte le persone frustrate, sole, depresse, e che hanno bisogno di riversare la loro rabbia sugli altri, possono liberarsi. Ida, infatti, ha detto che se lei può essere utile a queste persone in qualche modo, è disposta anche a beccarsi degli insulti.

La sua proposta è stata accolta di buon grado dai suoi fan. Nelle ore successive, infatti, la donna ha spiegato di aver preso davvero questa decisione, pertanto, nei prossimi giorni ci saranno degli aggiornamenti a riguardo. In questo modo, dunque, la Platano ha voluto dimostrare di non venire scalfita minimamente dalle critiche e dagliinsulti, anzi.