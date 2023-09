Vi ricordate di Karima di Amici? Eccola oggi, sembra una modella

Chi ha seguito in passato Amici, sicuramente si ricorderà di Karima Ammar. L’ex allieva di Amici si è fatta subito notare in classe per la sua meravigliosa e particolare voce.

Un talento il suo che l’ha sempre contraddistinta e l’ha portata nel tempo a raggiungere tutti i suoi obiettivi. Ma cosa fa oggi? E come è cambiata?

Karima di Amici è convolata a nozze

Pochi sanno che Karima pochi giorni fa si è sposata. L’ex allieva della Scuola è convolata a nozze con il suo Riccardo. Lei stessa ha dato il lieto annuncio attraverso i suoi profili social spiegando di aver scelto come luogo per l’unione la sua città di origine, Livorno. Precisamente il matrimonio di Karima di Amici è stato celebrato nel pomeriggio del 13 settembre, con rito civile.

L’ex allieva del talent show di Maria De Filippi ha rivelato che la cerimonia è stata emozionante e molto romantica. Tra gli invitati al banchetto, non solo parenti e amici stretti, ma anche un ex allievo della scuola di Maria Manuel Aspidi, con cui ha conservato un’amicizia solida e duratura. Pare che proprio lui alla fine sia riuscito a prendere il bouquet quando la sposa l’ha lanciato tra gli invitati.

L’ex allieva di Amici totalmente diversa da oggi

Di origine italo-algerina, la Ammar, non ha mai abbandonato la musica. La prima sua partecipazione in tv risale a quando aveva poco più di 12 anni e ha partecipato a Bravo Bravissimo condotto da Mike Bongiorno. Dopo l’esperienza al talent della De Filippi, partecipa a Sanremo e dopo la sua presenza a l’Ariston ha inciso alcuni album che hanno avuto abbastanza successo.

È apprezzata dal pubblico e la sua musica piace. Nel 2015 h a pubblicato Close to you, un nuovo album con 13 canzoni. Oggi Karima è una mamma che vive di musica e l’abbiamo vista anche in televisione nel 2015 a tale e quale show. Come si può vedere dallo scatto pubblicato, l’artista appare totalmente diversa da allora, oltre ad essere dimagrita ha cambiato completamente anche il suo look.