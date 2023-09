Il Paradiso delle signore trama 18 settembre: Matilde compie brutto gesto contro Vittorio, poi si pente

La trama della puntata di lunedì 18 settembre del Paradiso delle signore rivela che tra Matilde e Vittorio ci sarà un confronto molto importante. La donna, infatti, si renderà protagonista di un gesto che genererà molto sgomento e rivalità.

Adelaide, dal canto suo, continuerà ad essere triste e sconsolata e si mostrerà poco interessata ai tentativi di Marcello di risollevarle l’umore. Intanto, al grande magazzino verrà fatta una proposta inaspettata.

Lucia lascia il Paradiso delle signore

Nella puntata del 18 settembre del Paradiso delle signore vedremo che ci sarà un colpo di scena. Nello specifico, Lucia deciderà improvvisamente di licenziarsi e di lasciare così il suo ruolo da Venere. Tutti rimarranno senza parole, anche perché non si aspettavano minimamente una cosa del genere da lei. Ad ogni modo, il suo posto resterà vacante, pertanto, bisognerà trovare al più presto una sostituta.

Maria, allora, avrà un0diea. La giovane penserà che la persona che potrebbe sostituire Lucia possa essere Agata, sua sorella. A tal proposito, la proporrà come candidata in questo incarico. Naturalmente, la giovane sa perfettamente che questa notizia potrebbe non essere vista di buon occhio da suo padre. Malgrado questo, però, deciderà di continuare per la sua strada. A che cosa porterà questa decisione?

Tram 18 settembre: Matilde si scusa con Vittorio

Nel frattempo, al Paradiso delle signore, nella puntata del 18 settembre, ci sarà anche un altro evento molto importante. Ciro, infatti, si appresterà a cominciare il suo primo giorno di lavoro presso il Gran Cafè Amato. Tutti i Puglisi, nel frattempo, incominceranno a cimentarsi nelle dinamiche di Milano e della nuova vita che hanno deciso di intraprendere. Su di un altro versante, poi, troveremo una Adelaide molto sconfortata.

La donna sarà molto triste a causa della mancanza di sua figlia Odile. Marcello andrà da lei per cercare di rincuorarla e di tirarle su il morale. La donna, però, sarà molto ostile nei suoi riguardi ed esorterà il giovane a lasciarla da sola. Nel frattempo, Matteo si metterà alla ricerca di Marcello, ma lui sarà ancora impegnato con la contessa. Infine, poi, Lucia inizierà a lavorare come capocommessa presso la Galleria Milano Moda. Quando Vittorio verrà a conoscenza di ciò, rimarrà molto male. Matilde, dal canto suo, si scuserà con Vittorio e dirà che non sapeva che la giovane fosse un’ex dipendente del Paradiso.