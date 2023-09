E’ di nuovo droga-gate al GF: la regia costretta alla censura in Casa

Nella casa del Grande Fratello 8 non mancano ovviamente le chiacchierate tra i ragazzi e cinque di questi sembrano già aver stretto grande amicizia.

Tra una parola e l’altra qualcuno si è lasciato andare a qualcosa in più costringendo la regia a censurare. Si tratta di Vittorio Menozzi che pare abbia già scatenato il nuovo caso di droga-gate. Andiamo a vedere insieme cosa è successo

Grande Fratello: scatta il nuovo droga-gate?

Il giovane modello avrebbe ammesso di aver fumato dei “sigarini particolari”, come riportato dai colleghi di Biccy.it: 2Mi facevo dei sigarini un po’ particolari e poi mi facevo dei viaggi tutta la notte… Si partiva tutta la notte”.

A cosa faceva riferimento, nel dettaglio, Vittorio, ovviamente non ci è dato sapere, ma Samira Lui non ha nascosto una certa preoccupazione in merito. La ragazza dalle sue parole hja inteso che avrebbe fatto uso di sostanze pesanti. “No, quello no”, ha tranquillizzato il concorrente. La reazione della regia non si è fatta attendere ed ha preferito censurare immediatamente dopo aver sentito dei “sigarini particolari”.

La reazione del web dopo le parole del gieffino

Le parole di Vittorio hanno scatenato sia in casa che fuori le reazioni e attenzioni con le sue affermazioni ambigue riguardanti “sigarini un po’ particolari”. Senza entrare nei dettagli, Menozzi ha lasciato intendere che questi sigarini avevano delle proprietà presumibilmente psicoattive.

Da parte della rete si è scatenato un putiferio tanto che molti utenti non hanno affatto apprezzato questo suo parlare. Inoltre, c’è da dire che Signorini e Pier Silvio hanno imposto nuove regole che devono essere rispettate. Per questo motivo la regia è subito intervenuta tempestivamente, anche se orma il danno è stato fatto. Adesso bisognerà vedere se Vittorio rischierà un provvedimento disciplinare o meno. Non ci resta che attendere