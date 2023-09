Mara Venier conferma l’addio a Domenica In: la decisione a pochi giorni dal debutto, chi la sostituisce

Mancano pochi giorni al grande ritorno di Mara Venier con la sua Domenica In . il programma tornerà in onda domenica 17 settembre e pare che questo per la presentatrice sarà il suo ultimo anno. Lo ha detto spesso, ma stavolta la decisione è definitiva.

Questo almeno è ciò che ha spiegato nel corso di una intervista rilasciata al magazine Gente a cui ha anche confessato come ha speso gran parte dei suo guadagni. Inoltre si è sbilanciata sul suo possibile successore, facendo spuntare un nome che secondo lei sarebbe perfetto per sostituirla.

Mara Venier lascia Domenica In: questo è il mio ultimo anno

Domenica 17 settembre, Mara Venier torna in onda con la sua Domenica In. Il programma come sempre sarà trasmesso subito dopo pranzo e la stessa conduttrice terrà compagnia il pubblico per diverse ore con tanti ospiti e tanta allegria. Di recente, Mara ha fatto sapere che questa sarà la sua ultime edizione e ad ammetterlo è stata proprio lei. C’è da dire che già negli anni passati si è parlato di un suo addio ma questa volta ne h a la certezza.

La Venier ormai senza il bisogno di stare più tempo con il marito e suo nipote. Ha capito che il tempo perso in tutti questi anni a lavoro non le tornerà indietro. Nello stesso tempo però non dirà addio alla tv ma si dedicherà solo ad altri impegni meno faticosi. Questa inevitabilmente, è la mia ultima Domenica In. Inutile girarci intorno”.

Chi prenderà il posto di Mara a Domenica in? Ecco il sostituto

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Domenica In, a Mara le è stato chiesto chi potrebbe sostituirla e senza pensarci due volte la conduttrice ha cercato in primis di essere vaga e poi lo ha ammesso.

Il giornalista di Gente, infatti, ha scavato un po’ più a fondo e quando le ha domandato se Alberto Matano potrebbe prendere il suo posto ha replicato sottolineando che “Alberto potrebbe essere la persona giusta”