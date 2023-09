Mara Venier svela come ha speso tutti i suoi soldi, poi parla di un incidente subito: “Persa sensibilità”

Mara Venier ha rilasciato un’intervista sul magazine Gente in cui ha fatto delle confessioni molto interessanti in merito al modo in cui ha speso praticamente tutti i suoi soldi. La donna, inoltre, si è soffermata anche su altre questioni.

Nel dettaglio, ha parlato di un problema di salute che l’ha colpita un po’ di tempo fa e che purtroppo non è stato risolto. Ad oggi, infatti, la conduttrice di Domenica In continua ad avere dei seri problemi.

Ecco come Mara Venier ha speso i suoi soldi

Nel corso di una recente intervista Mara Venier ha ribadito che quella di quest’anno sarà l’ultima conduzione di Domenica In, poi si ritirerà. Oltre che parlare di questo, argomento già trattato in occasione della conferenza stampa, la donna si è soffermata su altro. Nel dettaglio, Mara Venier ha rivelato una curiosità in merito ai suoi soldi. A tal proposito, la conduttrice ha ammesso di aver speso tutto il denaro che ha guadagnato in questi anni per i suoi figli e i suoi nipoti.

Nello specifico, infatti, ha rivelato di aver acquistato case a tutti, perfino il più piccolino dei suoi nipoti, di soli 5 anni, ha già un appartamento intestato a lui. Questo perché per Mara la famiglia è sacra e viene prima di ogni cosa. Per tale motivo, per lei non spende quasi nulla, ma dà tutto ai suoi cari. In tutti questi anni ha guadagnato parecchio lavorando tanto ed ha sempre pensato di sistemare la sua famiglia e di garantirgli una vita serena sotto questo aspetto.

Le altre confessioni di Mara

Oltre che parlare di faccende legate ai soldi, poi, Mara Venier ha parlato anche di altro. La donna ha raccontato di una terribile esperienza che le accadde un po’ di tempo fa. A causa di un dentista maldestro, infatti, le è stato danneggiato un nervo. Per tale motivo, attualmente non ha la sensibilità al labbro inferiore e a buona parte della bocca. Ancora oggi sta vivendo gli strascichi di quell’intervento maldestro.

Purtroppo non c’è nessun rimedio per arginare il problema e risolvere la situazione. La conduttrice, poi,, si è lasciata andare anche ad una piccola polemica. Nello specifico, ha detto di non aver fatto causa al dentista. Per come vanno le cose in Italia, a suo avviso, avrebbe solamente speso un mucchio di soldi senza ottenere nulla.