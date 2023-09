Oroscopo 16 settembre 2023: faville in amore per Leone, Acquario litigiosi

Le previsioni dell’oroscopo del 16 settembre invitano i nati sotto il segno dell’Ariete a guardarsi attorno un po’ di più. Gli Scorpione hanno un po’ la testa tra le nuvole

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete energici e vitali, quindi, approfittate di questo momento per sbrigare quelle faccende che, di solito, vi annoiano. In ambito sentimentale è necessario guardarsi attorno.

Toro. Sul lavoro potrebbe nascere qualche piccolo contrattempo, ma nulla di irreparabile. Cercate di essere meno polemici e impegnatevi di più su quello che per voi conta davvero. Ci vuole tanta pazienza nella vita.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 16 settembre vi invitano ad essere più intraprendenti. Se avete delle idee che vorreste realizzare fate in modo di raggiungere i vostri obiettivi.

Cancro. Siete piuttosto impazienti e questo potrebbe portare alla nascita di qualche piccolo imprevisto. Dal punto di vista professionale è necessario puntare in alto per avere successo e ricevere delle soddisfazioni.

Leone. Ci sono delle ottime novità che riguardano la sfera amorosa. Se siete single, approfittate di questo momento positivo per darvi da fare e per fare delle nuove conoscenze. Passi importanti per le coppie.

Vergine. Se siete in balia di un trasloco, dell’organizzazione di un matrimonio, o comunque di un evento importante e impegnativo, cercate di mantenere la calma. Non abbiate la pretesa di riuscire a controllare ogni cosa.

Previsioni 16 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siate propensi al dialogo. Nel bene o nel male, esso serve a portare alla luce le questioni che sono in fondo al proprio cuore. Dal punto di vista professionale urge un momento di stop per riprendervi.

Scorpione. Oggi vi sentite un po’ distratti e stralunati. non siate troppo introversi e cercate di esternare di più i vostri stati d’animo. Le persone che vi circondano, per quanto possano conoscervi, non sanno leggervi nella mente.

Sagittario. Non lasciatevi scappare delle occasioni in ambito professionale. Non amate essere messi i disparte, soprattutto in amore. Pertanto, quando questo accade potreste essere portati a commettere degli errori.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 16 settembre vi invitano a prendere un po’ più alla leggera certe situazioni. Non date troppo peso a questioni sulle quali non potete avere il controllo.

Acquario. Siete un po’ litigiosi, forse perché siete rimasti male di qualcosa. Ad ogni modo, la cosa importane nella vita è la sincerità e la chiarezza, quindi, cercate di essere onesti, in primis verso voi stessi e i vostri sentimenti.

Pesci. In amore è importante farsi avanti. Nel bene e nel male, la cosa importante è essere sinceri. Sul lavoro, invece, adoperate una strategia opposta, lasciate che siano prima gli altri ad esporsi.