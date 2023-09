Uomini e donne anticipazioni, registrazione 15 settembre 2023: scatta il bacio per Gemma, segnalazione per un corteggiatore

Si è da poco conclusa una nuova registrazione di Uomini e donne. Oggi 15 settembre 2023, dame,cavalieri e tronisti si sono incontrati negli studi Elios per raccontare come sono andate le loro uscite.

Le anticipazioni circolate in rete grazie a Lorenzo Pugnaloni ci fanno sapere che per Gemma ci sono grandi novità. Colpo di scena anche per Aurora, infine c’è stata anche una segnalazione su Carlo.

Uomini e donne, trono over anticipazioni: Giornata di baci in studio

Gemma Galgani è uscita ancora una volta con Maurizio il suo corteggiatore giovane. Tra di loro c’è stato un bacio molto passionale, poi lui ha deciso di Livorno. In puntata Tina ha criticato la dama dicendo che se davvero fosse interessata all’uomo la Galgani dovrebbe partire con lui,

Novità anche per Aurora. La Tropea è uscita con Marco e tra di loro sembra essere scoccata la scintilla. Dopo essersi baciati entrambi hanno deciso di darsi l’esclusiva. Quindi ne per lui e ne per lei scenderanno dame e cavalieri.

Trono classico: segnalazione su Carlo, è caos

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che largo spazio è stato dedicato anche ai ragazzi. Per quanto riguarda il trono classico la maggior parte della puntata si è concentrata su una segnalazione su Carlo. Il giovane è finito nel mirino ma Tina è subito partita a spada tratta per difenderlo dicendo di non aver visto nulla di così veritiero in ciò che è stato diffuso.

A credere alle parole del corteggiatore anche Gianni. Carlo però si è arrabbiato vedendo la reazione di Manuela che si è un pò alterata e ha creato caos. Alla fine hanno fatto pace ballando assieme. Brando invece è uscito con Raffaella e Beatriz. Cristina invece ha portato in esterna Valeria e ha eliminato altre corteggiatrici. Sia Brando che Cristian hanno chiesto nuove corteggiatrici a Maria De Filippi