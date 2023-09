Il Paradiso delle signore anticipazioni 19 settembre: Matteo svela segreto a Marcello

Le anticipazioni del 19 settembre del Paradiso delle signore rivelano che al grande magazzino ci saranno delle novità. Anche in caffetteria si tireranno un po’ le somme di quella che è stata la prima giornata di lavoro di Ciro.

Per quanto riguarda Adelaide, la donna continuerà ad essere in pena per Odile e Umberto, che conosce molto bene la contessa, inizierà a captare qualcosa. Intanto, Matteo riuscirà a rivelare il suo segreto a Marcello?

Agata ha dei dubbi: diventerà la commessa del Paradiso delle signore?

Nel corso della puntata di martedì 19 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore si mostrerà poco convinto e contento del primo giorno di lavoro di Ciro. Il giovane avrà dei dubbi sul suo rendimento, tuttavia, Armando lo spronerà a riflettere. Quest’ultimo, infatti, esorterà il giovane Amato a concedere un po’ di tempo al nuovo arrivato. Nel frattempo, Agata sarà molto titubante sull’iniziare a lavorare al grande magazzino come commessa.

Inoltre, sapere che suo padre sia contrario alla cosa non la aiuterà certamente a prendere la decisione giusta. Ad ogni modo, Irene avrà una delle sue solite idee pazzesche per riuscire ad arginare il problema e risolvere la situazione. Intanto, Vittorio si metterà alle prese con l’elaborazione delle idee che porteranno alla nascita della linea uomo al Paradiso. Il direttore avrà una bella intuizione.

Anticipazioni 19 settembre: Matteo svela tutto a Marcello

La contessa Adelaide, dal canto suo, continuerà a mostrarsi a tutti molto provata e chiusa in se stessa. Nella puntata del 19 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Umberto si renderà conto del fatto che ci sia qualcosa a turbare sua cognata. Il commendatore conosce molto bene la donna, pertanto, intuirà che ci sia qualcosa che non va. A tal proposito, deciderà di indagare e farà delle domande per cercare di capire quale sia il motivo di tanta ansia per Adelaide.

Matteo e Maria, poi, finalmente avranno il loro primo incontro ufficiale. Il giovane deciderà di presentarsi alla dama, contrariamente a quanto fatto in passato. Il suo intento, chiaramente, sarà quello di incontrare Marcello e poter parlare con lui, ma l’impresa sarà sempre più ardua. Nella puntata in questione, però, ci sarà un colpo di scena. il ragazzo riuscirà a dire a Barbieri di essere suo fratello. Non resta che attendere la messa in onda della puntata per vedere come il giovane reagirà.