Anticipazione Grande Fratello 8, terza puntata 18 settembre: new entry, eliminato e scandali in arrivo

Stasera su Canale 5 va in onda la terza puntata del Grande Fratello. Le anticipazioni ci fanno sapere nell’appuntamento serale del 18 settembre ci saranno tanti colpi di scena che lasceranno i fan davvero senza parole

Oltre a scoprire chi lascerà la Casa tra i nominati, vedremo anche altre new entry e soprattutto le anticipazioni ci spoilerano nuovi scandali.

Anticipazione Grande Fratello stasera: chi esce dalla casa?

Come ben sanno gli appassionati del reality l’appuntamento con il Grande Fratello è per stasera, alle 21,20 su Canale 5. Le anticipazioni a riguardo l’appuntamento serale ci fanno sapere vedremo chi dovrà lasciare la casa tra i concorrenti nominati. Nello scorso appuntamento in nomination sono finiti Giselda, Grecia, Rosy e Vittorio. Beatrice Luzzi ha votato Rosy Chin come ha fatto Grecia. Paolo Masella ha puntato il dito contro Giselda. Massimiliano Varrese ha scelto Beatrice, mentre Letizia Petris ha nominato Grecia. Alex ha fatto il nome di Giselda, Angelica quello di Grecia. Marco ha deciso per Grecia. Rosy per Giselda. Inoltre, nel corso della serata, si parlerà anche di scandali che già hanno interessato la casa.

Tre concorrenti hanno voluto far parlare di sé già dopo pochi giorni dall’entrata nella Casa. Infatti, Samira Lui, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi si sono ritrovati a commentare “aspramente” i concorrenti della scorsa edizione. È bastato questo per aizzare il popolo del web. Ma non solo, poche ore fa, il giovane Claudio Roma ha espresso parole poco carine nei confronti di Alfonso Signorini. Ma non è tutto, perchè potrebbe arrivare anche una squalifica per un possibile caso di bestemmia.

Attenzione a come si vota

Chi segue il Grande Fratello sa molto bene quanto è importante il televoto all’interno del reality. Infatti, a scegliere chi deve restare o meno nella Casa è il pubblico. Dopo due puntate il televoto, almeno per il momento è servito solo per dare l’immunità a due concorrenti alla fine della prima puntata, ovvero Samira e Giuseppe.