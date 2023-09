Temptation Island Winter, adesso è ufficiale: chi conduce e quando inizia

Temptation Island Winter si farà e a confermarlo è proprio Filippo Bisciglia. Il noto conduttore televisivo poche ore fa ha rivelato che a condurre il reality sarà lui stesso in questa nuova edizione invernale. Il volto del Biscione ha aggiunto che per ora non c’è ancora il titolo definitivo del programma.

Forse si opterà per Temptation Island Winter, forse per Temptation Winter, forse soltanto per Temptation. Sempre Bisciglia ha anche raccontato che resta da definire la location e in che modo organizzare il reality dandogli una veste invernale.

Temptation Island Winter si farà tutte le novità

Una notizia che sicuramente farà piacere ai fan del noto reality quella appena data da Filippo Bisciglia. Il conduttore televisivo, infatti, ha ha ammesso che il programma sarà messo in cantiere tra qualche mese e non subito. Quindi è probabile che sarà trasmesso verso marzo 2024.

Visto il successo avuto con questa ultima edizione, Pier Silvio non poteva accantonare tale progetto.. All’inizio si è parlato di sole possibilità ma adesso c’è certezza. Dopo le voci dove si vedeva alla conduzione la Cuccarini è arrivata la conferma di Filippo.

Maria De Filippi pronta ad aumentare il suo lavoro

Dopo la proposta di Pier Silvio Maria De Filippi quindi ad oggi si ritrova a fare gli straordinari. La regina di Mediaset si impegnerà nella produzione di un’altra trasmissione in prima serata su Canale Cinque .

Per quel che riguarda la conduzione ha preferito puntare sull’usato sicuro, Bisciglia appunto. Una scelta che sulla carta è tanto azzeccata quanto scontata. Da quando quest’ultimo è decollato sul piccolo schermo è sempre riuscito a portare grandi ascolti e soddisfazioni alla rete. Cambiare sarebbe stato davvero un azzardo. Insomma, al momento non ci resta altro che attendere nuovi spoiler e scoprire chi saranno le nuove coppie.