Uomini e Donne, un cavaliere avvistato con una donna: sta prendendo in giro tutti? (FOTO)

Nel parterre di Uomini e Donne ci sono stati dei rinnovamenti nel corso di questa nuova edizione del talk show pomeridiano, tra cui, l’arrivo di un nuovo cavaliere. A fronte di grandi assenze, come quella di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, sono arrivati nuovi pretendenti.

Ad ogni modo, in queste ore sul web è spuntata una segnalazione che riguarda un uomo del parterre maschile del trono over. Pare, infatti, che la persona in questione non sia stata sincera all’interno del programma. Vediamo cosa è emerso.

Ecco la segnalazione sul nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Durante questa prima settimana di messe in onda di Uomini e Donne è stato presentato un nuovo cavaliere chiamato Gianluca Toto, lui ha 49 anni e di mestiere fa l’avvocato. Nelle sue prime apparizioni all’interno del programma ha già avuto modo di conoscere Gemma Galgani, con cui si è scambiato anche un bacio, ma anche altre dame. In particolare, è uscito con Cristina, Cecilia ed Emanuela. Alla fine, però, il protagonista ha deciso di continuare solamente con Cristina.

Insomma, pare proprio che Gianluca si stia dando molto da fare nel parterre per riuscire a trovare la donna giusta. Purtroppo per lui, però, in queste ore è spuntata sul web una pesante segnalazione. Nello specifico, pare che il protagonista abbia, in realtà, una frequentazione al di fuori del programma. L’influencer Deianira Marzano ha riportato la testimonianza di una sua fan, la quale ha inserito anche delle foto per avvalorare la sua segnalazione. (Continua dopo la foto)

Gianluca interverrà per dire la sua?

Da quanto trapelato, pare proprio che il cavaliere di Uomini e Donne se la intenda con un’altra persona lontano dalle telecamere. In particolare, è stato beccato al Nomad di Porto San Giorgio. La donna da cui è accompagnato Gianluca non è una dama del trono over del programma di Maria De Filippi. Questo, dunque, lascia pensare che il cavaliere abbia, in realtà, una vita parallela.

C’è da dire, chiaramente, che questa resta una segnalazione, che ancora non ha ricevuto conferma ufficiale. Nella foto mandata a Deianira, infatti, Gianluca è semplicemente vicino a questa donna, ma non sono stati immortalati baci o effusioni particolarmente romantici. Pertanto, non resta che attendere per vedere se ci saranno degli aggiornamenti in merito, o se magari il diretto interessato interverrà per dare la sua versione dei fatti.