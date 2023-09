Reazione a Catena, rissa sfiorata tra le sorelle concorrenti: Marco Liorni sconvolto

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena. Al timone come sempre Marco Liorni che purtroppo si è trovato di fronte ad una scena al quanto imbarazzante. A sfidarsi e a cercare di portare a casa il montepremi le sfidanti ‘Qua e là’, tre sorelle. Le donne sono sbarcate nella manche de L’Intesa Vincente e non hanno fatto un figurone, per usare un eufemismo.

Il colpo di scena però è arrivato nel momento in cui a distanza di pochi secondi dalla fine del tempo, il loro bottino di parole indovinate era soltanto a quota due. Così hanno provato il tutto per tutto, giocando il raddoppio e qui è scattato il patatrac.

Reazione a Catena: lite epica in studio tra le concorrenti

Una scena al quanto imbarazzante e epica l’ha definita qualcuno. Le Qua e la non sono state censurate come è accaduto altre volte con altri concorrenti, ma bensì si sono rese protagoniste di una lite assurda. Una delle tre ha addirittura lasciato la sua postazione per raggiungere la sorella seduta e farle una ramanzina. La frase che dovevano far intendere “Giulio Cesare” alla terza sorella seduta sulla classica sedia del gioco. “Chi”, “Era”, “Imperatore”, “Roma”, “Augusto” la costruzione a cui sono seguiti attimi di silenzio, fino a che il trio non ha deciso di passare.

La donna seduta però nonostante avesse indovinato ha solo sussurato la parola vincente ed ecco il finimondo. “E allora perché non lo dici?”, ha urlato l’altra. “Ma servivano due parole non solo una, Cesare”, la giustificazione della concorrente che non è stata in grado di arrivare alla soluzione. “Il nome (dovevi dire, ndr), Giulio”, ha chiosato infine la sorella.

Marco Liorni imbarazzato cerca di calmare i toni

Il momento che ha interessato le tre sorelle nel giro di pochi secondi è diventato virale sui social. Ovviamente, anche lo stesso Marco Liorni davanti a tale furia è rimasto imbarazzato cercando di smorzare i toni facendo un sorriso ed evitando il peggio.

C’è da dire che una scena simile negli studi Rai non si era mai vista… Dopodiché è arrivato l’applauso del pubblico in studio e gli animi sono tornati distesi.