Il Paradiso delle signore trama 20 settembre: scontro tra Umberto e Marcello

Nella puntata del 20 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Marcello sarà piuttosto provato dopo la conversazione con Matteo. A tal riguardo, prenderà un’importante decisione per scoprire la storia della sua famiglia.

Nel frattempo, Umberto Guarnieri sarà sempre più preoccupato per Adelaide. Il commendatore, infatti, ha capito che c’è qualcosa di molto serio che turba la contessa, pertanto farà di tutto per scoprirlo, ma verrà brutalmente allontanato.

Trama 20 settembre: Marcello prende una decisione dopo l’incontro con Matteo

La trama della puntata del 20 settembre del Paradiso delle signore rivela che la conversazione tra Matteo e Marcello spiazzerà quest’ultimo. Il giovane ha appena scoperto di avere un fratello e la cosa, ovviamente, gli genererà molto sgomento. Ad ogni modo, il ragazzo sentirà il bisogno di mettersi in contatto con Angela, sua sorella. Per tale motivo, farà una telefonata in Australia e chiederà alla donna di ricostruire un po’ il passato della loro famiglia.

Successivamente, poi, vedremo che Marcello avrà la necessità di raccontare quanto appreso a qualcuno. A tal proposito, dirà tutto ad Armando, il quale ascolterà con partecipazione lo sfogo del suo amico. In merito ad Adelaide, invece, vedremo che la contessa sarà sempre disperata per la notizia ricevuta su Odile. Ad ogni modo, la donna non avrà nessuna intenzione di esternare il suo dolore con altre persone.

Lite tra Marcello e Umberto al Paradiso delle signore

Nella puntata del 20 settembre del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che ci sarà un colpo di scena. Umberto Guarnieri sarà seriamente preoccupato per Adelaide. L’uomo ha intuito che ci siano delle cose molto serie che stanno turbando la contessa, pertanto, proverà a fare delle indagini. In particolar modo vedremo che il commendatore si recherà a casa di sua cognata per parlarle.

In tale occasione, però, farà un brusco incontro. Lì troverà Marcello, il quale prenderà di petto il suo interlocutore e lo esorterà ad andare via in maniera piuttosto brusca. Dopo uno scontro tra i due, alla fine Umberto si troverà costretto ad andare via. Su di un altro versante vedremo che Ciro andrà al Paradiso e per un pelo non vedrà Agata vestita da Venere. Per la copertina del Paradiso Market, poi, servirà un modello e Irene penserà subito ad Alfredo per ricoprire questo ruolo. Salvatore, allora, nel tentativo di fare colpo su Elvira, chiederà a Vittorio se può anche lui posare per la rivista.