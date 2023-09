Temptation Island, Greta Rossetti notte al pronto soccorso: cosa è successo

La notte appena trascorsa è stata piuttosto movimentata per Greta Rossetti di Temptation Island, in quanto si è trovata a dover andare al pronto soccorso. La giovane ha accennato la cosa ai suoi fan, i quali si sono subito preoccupati per lei.

Questo continua ad essere un periodo molto movimentato per la ragazza, la quale continua ad essere inondata di critiche da parte dei fan di Perla Vatiero. In questo momento così particolare, però, l’ostilità nei suoi riguardi si sarà placata? Vediamo cosa è successo.

Ecco perché Greta Rossetti è andata al pronto soccorso

Greta Rossetti ha spaventato i suoi fan all’alba di questa mattina del 19 settembre in quanto ha dichiarato di essere dovuta andare al pronto soccorso. Purtroppo il suo cagnolino ha avuto un malore, pertanto, la giovane lo ha immediatamente portato a farlo visitare. Dopo aver pubblicato una foto contenente tale triste notizia, però, Greta è un po’ sparita dai social, non facendo nessun tipo di aggiornamento.

I suoi fan, dunque, si sono messi in allarme ed hanno cominciato a farle delle domande nella speranza di capire che cosa fosse successo. Per il momento, però, non c’è stato nessun tipo di aggiornamento a riguardo. Il tutto ha spiazzato i fan poiché, proprio ieri sera, la Rossetti si era resa protagonista di un video molto divertente e ironico che riguardasse il suo cane. (Continua dopo la foto)

L’incidente con il cagnolino e il silenzio su Mirko e Igor

In particolare, solo ieri sera Greta Rossetti aveva mostrato ai suoi fan quello che stesse succedendo in casa sua. Il cane aveva fatto i suoi bisogni sul letto, cosa che la mamma dell’ex tentatrice di Temptation Island non ha affatto apprezzato. Proprio per tale motivo, la donna si è arrabbiata con sua figlia, insultandola. Quest’ultima, però, ha preso i maniera molto ironica il tutto, sta di fatto che ha registrato i momenti più salienti di quanto accaduto.

Successivamente, poi, si è inquadrata mentre, insieme a sua madre, cambiava le lenzuola. Il cagnolino, dunque, non sembrava avere alcun tipo di problema. Per tale ragione, adesso non resta che attendere per scoprire che cosa succederà e quale sarà il responso della Rossetti. Nel frattempo, quest’ultima non è intervenuta su una faccenda che nelle scorse ore ha generato molto sgomento. Stiamo parlando della presunta rissa che ci sarebbe stata tra Igor Zeetti e Mirko Rossetti in un locale. Le loro rispettive fidanzate hanno preferito mantenere il silenzio.