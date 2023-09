Oroscopo 19 settembre 2023: Toro coraggiosi, Scorpione bene l’amore

Le previsioni dell’oroscopo del 19 settembre vedono i Pesci particolarmente empatici. Gli Ariete, invece, farebbero bene a mettere da parte l’orgoglio se non vogliono perdersi delle opportunità.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le previsioni dell’oroscopo del 19 settembre vi invitano a non tenere il broncio. Mantenere il punto facendo prevalere l’orgoglio in certi casi potrebbe non essere la scelta che porta alla felicità.

Toro. Siete estremamente tenaci e coraggiosi, soprattutto quando vi ponete un obiettivo specifico. Dal punto di vista dei rapporti professionali è importante tenere a freno la lingua, altrimenti potrebbero essere dette cose di cui pentirsi.

Gemelli. Siete temprati in ambito professionali, ma talvolta continuate a rimanere male di alcune cattiverie subite. Cercate di soffermarvi solamente sulle cose positive e, soprattutto, sulle persone che vi vogliono bene.

Cancro. Nel momento in cui vi trovare dinanzi un problema date prima in escandescenze, ma poi la soluzione la trovate sempre. Cercate di mantenere la calma e di non essere troppo polemici.

Leone. Non siate troppo polemici in amore. In questo momento sarete investiti da una vena di romanticismo, quindi, cercate di approfittare di questo momento. Nel lavoro, invece, dovete essere un po’ più decisi.

Vergine. Ci sono volte nella vita in cui è importante anche riuscire a dire di no. In ambito sentimentale dovete ascoltare di più il vostro cuore, seguendo l’istinto e meno la ragione. La via di mezzo sarebbe la cosa migliore.

Previsioni 19 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Poco alla volta riuscirete a raggiungere un traguardo importante. Il segreto per arrivare lontano è muovere piccoli passi ed essere tenaci. Nel lavoro attenti alla concorrenza, che potrebbe rivelarsi particolarmente spietata.

Scorpione. In amore siete favoriti, quindi, approfittate di questo momento per godervi qualche piacevole momento in compagnia di una persona speciale. L’Oroscopo del 19 settembre vi invita a mettere in chiaro anche delle faccende che riguardano la sfera professionale.

Sagittario. Solitamente vi comportate in maniera cordiale e socievole. Nell’ultimo periodo, però, siete investiti da una certa aurea colma di cinismo, che potrebbe portarvi ad incappare in qualche spiacevole disguido.

Capricorno. Essere diretti è importante, tuttavia, è necessario essere anche un po’ diplomatici. Nel lavoro siete molto intraprendenti, ma non dovete sottovalutare l’astuzia delle persone che vi circondano.

Acquario. Alti e bassi dal punto di vista dei rapporti interpersonali. In questo periodo vi sentite un po’ confusi, e questo potrebbe portare alla nascita di qualche contrattempo. Siate pazienti sul lavoro.

Pesci. Avete bisogno di circondarvi di persone positive, che siano in grado di emanare ottimismo e gioia. Siete estremamente empatici in questo momento, quindi sarebbe opportuno non caricarsi dei problemi altrui.