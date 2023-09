Uomini e Donne spoiler 19 settembre: Tina difende Gemma, arrivano due ospiti

Nella puntata del 19 settembre di Uomini e Donne andrà in onda il contenuto della prima parte della registrazione avvenuta il 29 settembre. In tale occasione si comincerà, come di consueto, parlando degli esponenti del trono over.

Al centro dell’attenzione ci sarà, ancora una volta, Gemma Galgani. Stavolta, però, la situazione prenderà una piega del tutto inaspettata. In studio, poi, arriveranno due ospiti che hanno partecipato alla scorsa edizione del programma, stiamo parlando di Ida e Alessandro.

Tina difende Gemma a Uomini e Donne: ecco perché

Gli spoiler della puntata di martedì 19 settembre rivelano che Gemma Galgani siederà al centro dello studio per parlare di Maurizio. I due hanno fatto un’altra esterna durante la quale la dama è apparsa radiosa ed entusiasta. Per contro, invece, il cavaliere è apparso più spento. Questo, dunque, sarà oggetto di discussione in studio. Gli opinionisti accuseranno Maurizio di non essere realmente interessato alla Galgani. Stranamente, anche Tina Cipollari prenderà le difese di Gemma, un evento più unico che raro.

Successivamente, poi, ci sarà una discussione particolarmente accesa tra gli opinionisti, e Aurora ed Elio. Dopo la scorsa registrazione i due si sono parlati e, secondo Gianni e Tina, i due hanno parlato molto male di loro. Per tale ragione, i due chiederanno di mandare nuovamente in onda quel pezzo di registrazione. A quel punto, allora, scoppierà una discussione piuttosto concitata tra i quattro.

Spoiler 19 settembre: arrivano due ospiti e nuovi volti

Restando sempre in tema di trono over, poi, vedremo che arriveranno anche due ospiti. Nello specifico, nella puntata del 19 settembre di Uomini e Donne ci sarà spazio per parlare di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due sveleranno come stia procedendo la loro relazione dopo circa 8 mesi di storia. Ebbene, entrambi appariranno raggianti e sereni. Ad un certo punto, poi, Ida farà anche un grande annuncio. Nello specifico, dirà che forse il prossimo anno si trasferirà a vivere a Salerno da Alessandro.

Al momento non se la sente ancora perché sta aspettando che suo figlio Samuele finisca le scuole medie. Il pubblico, naturalmente, sarà in visibilio. Successivamente, poi, si parlerà anche di Silvio. Il cavaliere riceverà la visita di una nuova dama, tuttavia, dopo averla lasciata parlare, deciderà di non tenerla in quanto la reputerà un po’ troppo “impegnativa” per i suoi gusti.