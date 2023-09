I fatti Vostri, Tiberio Timperi parte malissimo: colpo di scena torna Magalli

Lunedì 18 settembre, è ufficialmente andata in onda la prima puntata de I Fatti Vostri su Rai2. Quest’anno al timone della celebre trasmissione ci saranno Tiberio Timperi, che ha sostituito Salvo Sottile nel ruolo di padrone di casa del mezzogiorno di Rai 2, Anna Falchi e Flora Canto.

Si è trattato però di un inizio molto movimentato, caratterizzato in particolare da un simpatico siparietto tra Timperi e la Falchi andato in scena proprio all’inizio della puntata e che è stato subito ripreso dei social.

Bruttissima figura di Tiberio Timperi ai Fatti vostri: si parte malissimo

Non è partita proprio nel migliore dei modi la puntata di ieri de I fatti vostri. Tiberio con la sua simpatia si è reso protagonista di un siparietto al quanto simpatico che è diventato virale e ha fatto il giro del web. Dando il buongiorno e il benvenuto al pubblico, rivolgendosi alla collega Anna ha detto: buongiorno.

Come si dice buongiorno in svedese?” è stata la battuta del conduttore, che ha così voluto fare un riferimento alle origini nordiche della collega. Peccato che Anna Falchi sia di origini Finlandesi e non Svedesi! e per questo motivo ha sottolineato il fatto di essere partito malissimo. Sarà per questa brutta figura che da oggi 19 settembre torna Magalli?

Torna Giancarlo Magalli nella famosa piazza: colpo di scena

In queste ore un clamoroso colpo di scena ha scosso il web. Si tratta di un ritorno inaspettato che interesserà I fatti vostri da oggi. Con grande sorpresa tornerà Giancarlo Magalli, accanto a Tiberio Timperi e Anna Falchi.

Come riporta Tv blog, sembra che tra il celebre conduttore e il produttore sia tornato il sereno. Come in molti ricorderanno, a maggio scorso Magalli aveva attaccato pubblicamente Michele Guardì rilasciando alcune dichiarazioni per la sua mancata riconoscenza. Quindi a questo punto, dopo ben 21 stagioni Giancarlo è ancora li