Un posto al sole, anticipazioni dal 1° ottobre: Roberto e Marina potrebbero stringere un patto con Ida

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi assisteremo a grandi colpi di scena che lasceranno i fan spiazzati. In questi giorni abbiamo visto Roberto fare un passo indietro con Marina, e la Giordano finalmente dare una possibilità al marito.

Secondo gli spoiler però nel mese di ottobre, per la coppia potrebbe arrivare la svolta definitiva, che vedrebbe fuori dai giochi una volta e per sempre Lara. Ma scopriamo insieme cosa ci dicono gli spoiler

Anticipazioni Un posto al sole: Lara scappa con Tommaso

Finalmente tutti i nodi sembrano stiano arrivando al pettine. Marina ha capito che Lara ha mentito e ha preso in giro Ferri. La Martinelli non solo ha fatto credere a Roberto di essere innamorata di lui ma ha anche fatto credere all’uomo che Tommaso fosse suo figlio. Negli attuali episodi Roberto si è detto deciso a fare un test del DNA mandando in crisi la donna. Ma cosa succederà nelle prossime puntate?

Beh, le anticipazioni di Un posto al sole relative al mese di ottobre ci fanno sapere che la Martinelli vedendosi alle strette prenderà il piccolo e farà perdere le sue tracce. Ancora una volta metterà in atto un piano diabolico per non separarsi dal bambino ma soprattutto per non essere arrestata. Purtroppo, la sua fuga durerà molto poco, secondo alcune ipotesi Lara verrà arrestata.

Anticipazioni dal primo ottobre 2023: Marina e Roberto potrebbero stringere un patto con Ida

Le anticipazioni confermano che Ferri e Marina decideranno di tenere il bambino, ma non specificano altro. I due vorranno semplicemente tenerlo al sicuro da Lara o avranno un progetto di formare una famiglia?

Per quanto i fan desiderino tale scenario, va detto che i due non potrebbero mai adottare Tommy per vie legali, quindi la loro unica possibilità sarebbe quello si stringere un accordo con Ida in modo da non separarsi dal bambino ma dare anche un futuro sereno allo stesso e a sua madre.