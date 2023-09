Uomini e Donne spoiler 18 settembre: Tina dà di matto, responso su Brando e Cristian

Nella puntata del 18 settembre di Uomini e Donne andrà in onda un dibattito molto acceso tra Tina Cipollari e il cavaliere Elio. I due nutrono un’antipatia reciproca dalla scorsa edizione. A quanto pare, l’ostilità non si è placata neppure dopo tre mesi di pausa.

Successivamente, poi, si parlerà degli esponenti del trono classico. Nello specifico, si continuerà a parlare di Manuela e poi saranno chiamati in causa anche Brando e Cristian. Finalmente si vedrà come si relazionerà a loro Maria De Filippi dopo le segnalazioni sul loro conto.

Nuove conoscenze al trono classico di Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata del 18 settembre di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi continuerà a parlare del trono di Manuela. Per il momento è stata mandata in onda una sola esterna, ma la giovane è uscita con due ragazzi. Pertanto, nel prossimo appuntamento con il talk show pomeridiano assisteremo a questo avvenimento. Successivamente, poi, l’attenzione sarà rivolta anche ai due tronisti. In particolare, ci sarà Brando al centro dello studio, il quale ha deciso di uscire con Beatrix.

I due si troveranno piuttosto bene ma, sin dall’inizio, ci saranno momenti di grande sgomento. Anche Cristian ha iniziato a conoscere alcune ragazze. Naturalmente siamo agli inizi, pertanto, tutti i protagonisti saranno in una fase embrionale di conoscenza e non ci saranno tante cose da commentare. Ad ogni modo, in tale messa in onda ci sarà anche il responso della conduttrice sui due protagonisti.

Spoiler 18 settembre: un responso e una lite furiosa

Nello specifici, lunedì 18 settembre a Uomini e Donne vedremo che Maria non caccerà nessun tronista. Malgrado le segnalazioni che nelle ultime settimane hanno alimentato i gossip sul programma, non ci sarà nessuna sfuriata da parte della padrona di casa. I due ragazzi continueranno a sedere sul trono e a continuare a portare avanti il loro percorso. In seguito, poi, ci sarà un ritorno a parlare di faccende legate al trono over.

In particolare, vedremo che ci sarà una discussione davvero piuttosto concitata tra Tina Cipollari ed Elio. I due nutrono una reciproca ostilità, pertanto, nel momento in cui ne avranno la possibilità, non faranno che attaccarsi a vicenda. Pare che Tina sarà davvero una furia contro il cavaliere. Questo, dunque, dimostra che i cambiamenti di Pier Silvio Berlusconi non hanno nulla a che vedere con il talk show pomeridiano.