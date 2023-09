Grande Fratello, bufera sul nuovo concorrente Arnold: Signorini e Pier Silvio hanno preso in giro tutti”!

Ieri sera 15 settembre è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello e nella Casa sono entrati nuovi concorrenti. Tra questi è stata la volta anche di Arnold, un giovane di colore appartenente alla categoria Nip, ma che di tanto Nip non ha assolutamente nulla.

Attraverso i suoi profili social è possibile notare che la vita che conduce non rispecchia ciò che Pier Silvio Berlusconi ha richiesto per questa edizione del reality show. Facendo il punto della situazione, ormai è chiaro un po’ a tutti che i piani alti di Mediaset hanno deciso di eliminare dai propri programmi il trash, le frasi scurrili e tutto ciò che può causare particolari polemiche.

Grande Fratello 8: Arnold è famosissimo, che presa per i fondelli!

Per questa nuova edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha dovuto seguire regole ben precise prima che Pier Silvio potesse chiudergli definitivamente il programma. Il conduttore tra l’altro ha fatto un mea culpa, ammettendo a Verissimo di aver sbagliato a scegliere determinati concorrenti lo scorso anno.

Per questa inedita edizione con volti noti e persone non famose nella Casa più spiata d’Italia ha dovuto fare una selezione accurata, in modo da rispettare le linee anti-trash. Berlusconi per far sì che la sua idea di reality venisse alla luce ha chiesto di evitare la presenza di personaggi nati come influencer sui social network e di persone note su TikTok. Ebbene tutto questo descrive proprio Arnold, nuovo concorrente del GF, ma come è possibile?

Bufera sul nuovo concorrente ma ecco spiegato il motivo del suo ingresso

Dopo aver dato una sbirciatina al profilo di Arnold, i fan da casa si sono sentiti letteralmente presi in giro. Alfonso Signorini ha scelto di inserire nel cast una persona che ha un seguito davvero importante sui social. Ebbene conta su TikTok più di 700mila follower, con il profilo dove condivide momenti di vita quotidiana con la sua famiglia.

Un numero molto alto, che non rispecchia la richiesta fatta da Pier Silvio. Ma allora perchè? Il motivo è molto semplice la differenza tra Arnold e gli altri influencer è che il ragazzo 22enne è un creator digitale che si racconta a sensibilizza. Il suo racconto infatti potrebbe essere da insegnamento per tutti.