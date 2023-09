Ascolti tv, chi ha vinto tra Matano e la Toffanin: una sfida senza precedenti

Sabato 16 settembre per la prima volta, Silvia Toffanin con Verissimo si è vista sfidare con la concorrenza di Alberto Matano. Dopo il grande successo della scorsa edizione anche in Casa Rai si è ben pensato di allungare gli appuntamenti de La Vita in diretta, mandando in onda il talk anche il sabato pomeriggio.

Ma chi ha vinto contro chi? Beh a quanto pare non poteva andare diversamente. Vediamo insieme cosa ci dicono gli ascolti

Ascolti tv: Mediaset /Rai: chi ha vinto la sfida tra Matano e la Toffanin

Poche ore fa, sono usciti fuori i nuovi dati Auditel riguardanti la giornata di sabato 16 settembre. Per la durata della giornata ha dominato Rai Uno, ottenendo addirittura il 25.3% di share con la finale degli Europei. Staccatissimo invece Canale Cinque, al 12.1%, con Odio l’estate, film con Aldo, Giovanni e Giacomo. Nessun altro programma del palinsesto generalista è stato in grado di andare oltre la soglia del milione di utenti in prima serata.

Per quanto riguarda il prime time di sabato 16 settembre 2023 questi sono stati i dati ufficiali, Rai Uno: Finale Europei 2024 – Italia vs Polonia ha registrato 4.173.000 spettatori con il 25.3% di share; Canale 5: Odio l’estate ha convinto 1.760.000 spettatori (12.1%); Rai Due: Impossibile da uccidere ha ottenuto 633.000 utenti (4%); Rai Tre: Il mistero Henri Pick ha intrattenuto 634.000 spettatori (4%); Italia Uno: L’Era Glaciale ha interessato 827.000 spettatori (5%);

Alberto Matano parte malissimo: la Toffanin lo doppia

Per quanto riguarda la fascia pomeridiana purtroppo Alberto Matano non è partito proprio come sperava. Verissimo ha doppiato La Vita in Diretta che ha ottenuto dati tutt’altro che entusiasmanti. C’è chi se lo aspettava e chi invece ci ha creduto. I dati ufficiali sono

La Vita in Diretta ha avuto 979.000 spettatori (11.1%) nella prima parte e 1.262.000 spettatori (13.8%) nella seconda parte; Canale 5: Verissimo ha ottenuto 2.048.000 spettatori (23.2%) nella prima parte e 1.679.000 spettatori (18.7%) nella seconda parte. Non ci sono proprio paragoni.