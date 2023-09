Anita nei guai al Grande Fratello, la concorrente l’ha combinata grossa: cosa è successo

Il Grande Fratello è cominciato da una settimana e il web è già pieno di segnalazioni e indiscrezioni volte a screditare alcuni concorrenti. Stavolta, a finire nell’occhio del ciclone è stata Anita Olivieri.

Attraverso alcune indiscrezioni che sono trapelate sui social, pare proprio che la ragazza non sia stata esattamente sincera con gli autori del programma, ma non è tutto, sembra che la giovane abbia studiato molto bene il programma fino a compiere delle azioni che stanno generando particolare sgomento.

Ecco la pesante segnalazione su Anita Olivieri

L’edizione di quest’anno del Grande Fratello si prefigurava essere molto diversa rispetto agli anni scorsi. Pier Silvio Berlusconi ha imposto delle direttive molto rigide, volte anche a cercare di eliminare totalmente dal cast quelle persone unicamente interessate alla visibilità e al mondo dello spettacolo. A quanto pare, però, questa impresa si sta rivelando più ardua del previsto.

In queste ore, infatti, è spuntata sul web una segnalazione molto interessante che riguarda una delle concorrenti del Grande Fratello, ovvero, Anita Olivieri. L0influencer Deianira Marzano sta ricevendo svariate segnalazioni da parte di persone che affermano di conoscere molto bene la concorrente. Innanzitutto, pare che la ragazza non sia single come ha fatto credere agli autori e ai telespettatori. Lei sarebbe felicemente fidanzata, tuttavia, conoscendo le dinamiche del programma, avrebbe deciso di fingersi single per farsi più strada in casa, ma non è tutto.

Urge cambiamento al GF, gli ascolti crollano

Stando a quanto emerso da queste segnalazioni su Anita, sembrerebbe che la concorrente conosca perfettamente le dinamiche del Grande Fratello. A tal riguardo, pare sia anche perfettamente consapevole che creando una relazione con qualcuno all’interno della casa ci sono più possibilità di andare avanti e di arrivare fino alla fine. Ebbene, se le cose stessero realmente in questo modo, vorrebbe dire che tra non molto la giovane inizierà ad instaurare un flirt con qualche compagno d’avventura.

Insomma, alcune persone hanno dipinto un quadro piuttosto nero della concorrente e gli utenti del web si stanno mostrando piuttosto spazientiti dalla cosa. Ad ogni modo, questa non sarebbe né la prima né l’ultima volta in cui si verificherebbero fatti simili. Tuttavia, quest’anno in molti stavano realmente sperando che in casa ci fossero tutti personaggi onesti e genuini. Ad ogni modo, c’è da dire che sarebbe il caso che nascessero delle dinamiche rivelanti nel programma, in quanto la puntata di venerdì scorso ha subito un crollo in termini di ascolti.