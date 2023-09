Domenica In, Mara Venier non parte alla grande, raffica di critiche per la conduttrice

E’ da poco iniziata una nuova edizione di Domenica In e per Mara Venier sembra che qualcosa sia andato storto. La puntata è andata in onda da poco più di un ora ma il web ha già sommerso la presentatrice di offese.

La conduttrice purtroppo non ha ottenuto solo applausi ma tante critiche feroci da parte della rete. Ma cosa è successo di preciso? Andiamo a vedere tutti i dettagli

Domenica In, Mara Venier ospita i Pooh ma il pubblico non apprezza

Domenica In ha scelto di aprire la trasmissione con i Pooh come primi ospiti. Una scelta che, stando a quanto si legge su X, non è piaciuta così tanto a parte del pubblico, che si è riversato sui social per ribadire il proprio disappunto.

Infatti, in tanti hanno scritto che ormai si fa molta fatica a capire quale edizione di Domenica In vada in odna dato che Mara apre la sua stagione sempre con gli stessi ospiti, dai Pooh a Albano. Qualcun altro ha precisato che il programma parte sempre alla stessa maniera e negli ultimi tempi sta quasi mancando la curiosità di vederlo

Critiche per gli ospiti a Domenica In

Nel complesso appare chiaro quindi che al momento questo debutto non è piaciuto e tanto meno la scelta degli ospiti. La presenza del gruppo, ad ogni modo, era stata annunciata anche nella conferenza stampa di qualche girorno fa. Intanto, possiamo dire che in questa puntata vedremo anche la madre di Giogiò Cutolo, giovane recentemente ucciso a Napoli), Carlo Verdone, Matteo Garrone, The Kolors e Matteo Bocelli.

Sempre nel corso della usa rassegna stampa, Mara ha annunciato già il suo addio da Domenica In. Questa, sarà la sua ultima edizione e a confermarlo non sono i vari giornali ma è stata lei stessa. Quindi per l’amatissima zia Mara è arrivato il tempo di andare, e di dedicarsi come ha sempre detto alla sua famiglia