E’ già bufera al GF, pioggia di segnalazioni sui concorrenti: cosa succede adesso?

Questa sera su Canale 5 va in onda la terza puntata del Grande Fratello 8. Il reality nonostante le polemiche dello scorso anno è tornato in onda con tante novità e colpi di scena che a quanto pare hanno entusiasmato già il pubblico.

Questo di quest’anno è un cast molto particolare e diverso dagli altri, con personaggi misti e nuove regole. E proprio sul cast presente già in Casa che in queste ore sono circolate in rete segnalazioni. Pare, infatti che alcuni dei concorrenti abbiano mentito

Qualcuno dei concorrenti ha mentito alla produzione del GF

I concorrenti del Grande Fratello quest’anno, secondo le nuove linee guida imposte dall’alto e accettate da Alfonso Signorini, dovrebbero rappresentare la semplicità, a partire dai loro mestieri. Soprattutto i Nip dovrebbero svolgere lavori semplici ed avere delle storie estremamente emozionanti da colpire i telespettatori.

Qualcosa però non torna e le segnalazioni su molti di loro non mancano. Chi ha mentito? Stando alle segnalazioni qualcuno ha preso in giro la produzione nascondendo dettagli importanti sulla propria vita.

Chi sono i concorrenti che hanno mentito

Secondo alcune indiscrezioni, a mentire alla produzione sarebbe stata Giselda Torresan con i suoi oltre 140 mila follower. Lei si dichiara operaia turnista ma pare si sia dimessa prima del suo ingresso al GF. C’è poi Giuseppe Garibaldi, bidello calabrese col sogno del posto fisso ma che avrebbe avuto un cameo in una sit com accanto a Nicola Vaporidis. Si passa ad Arnold che conta più di 700 mila follower su TikTok, mentre Rosy Chin è ampiamente conosciuta da molti Vip, a partire dai Ferragnez.

Nel frattempo non mancano le segnalazioni su altri Nip, secondo le quali avrebbero mentito sul loro privato. Angelica proviene dalla famiglia Berardi (suo zio sarebbe Luca Berardi, ex direttore Parmalat). Anche Anita avrebbe mentito sul suo stato sentimentale, dichiarandosi single ma in realtà ancora fidanzata. Infine, l’ultima segnalazione è arrivata su Heidi Baci. Anche lei si è detta single ma a quanto pare non sarebbe così, ed avrebbe inoltre mosso anche i primi passi nel mondo dello spettacolo. Cosa succederà adesso? Alfonso indagherà o si tratta solo di una falsa nei confronti del pubblico a casa?