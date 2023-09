Amici, dopo la bomba di Nunzio sul tradimento di Cosmary, parla la Fasanelli: “Schifata”

In queste ore sta impazzando sul web la notizia inerente l’ipotetico tradimento di cui si sarebbe resa protagonista Cosmary Fasanelli insieme con Nunzio Stancampiano. A tal proposito, durante il podcast di Fabrizio Corona, il ragazzo avrebbe ammesso di aver iniziato una frequentazione con la ballerina quando lei era ancora fidanzata con Alex Wyse.

Dopo la pubblicazione di questa bomba, sul web è scoppiato il caos. In tanti, infatti, hanno sbottato contro la ragazza muovendo contro di lei delle accuse davvero molto forti e cattive. Ebbene, adesso a dire la sua, anche se in maniera indiretta, è stata proprio la giovane.

Nuncio Stancampiano sgancia una bomba su Cosmary

Cosmary Fasanelli ha davvero tradito Alex Wyse con Nunzio Stancampiano? Il triangolo amoroso tra i tre ex volti di Amici sta generando molto sgomento sul web. Andando per ordine, tutto è cominciato nel momento in cui Nunzio ha rilasciato un intervista nel podcast di Fabrizio Corona, poi pubblicato sul canale Telegram dell’ex re dei paparazzi, Ad ogni modo, il giovane ha svelato che la sua frequentazione con la ballerina abbia avuto inizio a maggio. La ragazza, però, ha lasciato Alex solamente il 5 luglio.

Per alcuni mesi, dunque, i due sono stati amanti. Fabrizio Corona, allora, con la sua solita sfacciataggine, ha detto che, di conseguenza, si può dire che Alex sia stato cornuto per un po’ di tempo. Queste affermazioni hanno sollevato un polverone. In molti si sono scagliati contro Nunzio per la bassezza di tali dichiarazioni. Altri, invece, hanno sbottato contro Cosmary accusandola di essersi comportata molto male. (Continua dopo il video)

Nunzio era l’amante di Cosmary inizialmente mentre lei stava ancora con Alex 😭 pic.twitter.com/oQgKe81UFT — AMICI NEWS (@amicii_news) September 17, 2023

Amici: la Fasanelli replica a quanto accaduto

In ogni caso, per il momento, Cosmary Fasanelli non è intervenuta sui social per commentare le dichiarazioni del suo ex Nunzio Stancampiano. L’ex ballerina di Amici, però, è stata in contatto con Amedeo Venza e, tramite lui, ha fatto sapere la sua opinione a riguardo. L’influencer, infatti, ha detto di non voler e poter fare confessioni in merito a quello che le ha detto la ballerina in privato. Ad ogni modo, il protagonista ha chiarito che Cosmary sia molto provata e schifata da tutta questa situazione.

Venza, inoltre, ci ha anche tenuto a precisare che, secondo il suo punto di vista, Nunzio sarebbe manipolato in quanto molto fragile in questo momento Per tale ragione sarebbe stato spronato a fare quelle confessioni così scottanti sul conto della sua ex. tra l’altro, il tutto è scoppiato proprio a ridosso dell’inizio di Striscia la Notizia. Sarà solo una coincidenza?