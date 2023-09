Il Paradiso delle signore spoiler 21 settembre: Adelaide fa una terribile figuraccia

Gli spoiler della puntata del 21 settembre del Paradiso delle signore rivela che per Adelaide di sarà un momento particolarmente concitato. La donna si troverà al Circolo in serie difficoltà. Salvatore continuerà a provarle tutte per riconquistare Elvira, ma si troverà a fare i conti con una risposta che non si aspettava.

Per quanto riguarda Ciro, invece, quest’ultimo inizierà a sospettare che sua figlia stia lavorando al grande magazzino, pertanto, in fretta e furia, si precipiterà in tale luogo. Vediamo nel dettaglio tutto quello che succederà.

Ciro fa una scoperta al Paradiso delle signore

Nella puntata del 21 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Ciro nutrirà il sospetto che la sua secondogenita non gli stia raccontando tutta la verità. Per tale ragione, deciderà di andare al grande magazzino per effettuare un controllo. Ebbene, nel momento in cui arriverà allo shopping center, avrà la conferma dei suoi sospetti. Agata è diventata una Venere. Fare questa scoperta turberà parecchio l’uomo. Cosa deciderà di fare dunque? Impedirà alla giovane di proseguire a lavorare?

Nel frattempo, su di un altro versante, vedremo che Salvatore e Alfredo continueranno la loro sfida per farsi belli nel ruolo di modelli. Le loro performance, però, lasceranno un po’ tutti di stucco. Soprattutto Roberto e Vittorio si mostreranno particolarmente perplessi per lo spettacolo a cui si troveranno ad assistere. Ad ogni modo, i tentativi del giovane Amato pare si riveleranno vani.

Spoiler 21 settembre: Adelaide in serie difficoltà

Secondo le anticipazioni della puntata di giovedì 21 settembre del Paradiso delle signore, infatti, pare proprio che Elvira andrà da Salvatore per parlargli in maniera piuttosto chiara. La giovane, infatti, gli dirà di non nutrire per lui un sentimento, ma lo vede solamente come un amico. Queste parole, ovviamente, turberanno parecchio Salvo. Ma cosa deciderà di fare il giovane, rinuncerà per sempre alla fanciulla, oppure continuerà ad insistere per conquistarla?

Intanto, Umberto continuerà a fare delle indagini per cercare di scoprire quale sia il motivo per il quale Adelaide è così provata ultimamente. Il commendatore, però, non riuscirà a venire capo del suo dilemma. La contessa, dal canto suo, inizierà a reagire al rifiuto di sua figlia. A tal riguardo, deciderà di andare al Circolo. Nel momento in cui si troverà dinanzi la folla a fare un discorso, però, andrà in ansia e farà una grossa figuraccia.