Uomini e donne, tutte pazze per Michele Longobardi: chi è il giovane corteggiatore di Manuela

Chi ha seguito nei giorni scorsi Uomini e donne sicuramente avrà notato Michele Longobardi il giovane corteggiatore di Manuela Carriero. Originario di Castellammare di Stabia, provincia di Napoli, il ragazzo si è distinto da subito per la sua simpatia e anche la sua genuinità.

Dopo la prima esterna, ha confessato che la prossima volta vorrebbe portare la tronista nella sua città. Lavora al Comune di Capri ma vorrebbe puntare più in alto. Ma andiamo a vedere insieme qualche altro piccolo dettaglio sul ragazzo

Chi è Michele Longobardi il nuovo corteggiatore di Manuela

Michele Longobardi è di Castellammare di Stabia, ma lavora a Capri, al Comune, e sogna di realizzare alcuni progetti che ha già in mente. Essendo scaramantico, però, ha preferito non rivelarne i dettagli. Per il momento si accontenta dato che tale lavoro gli da una stabilità economica ma vorrebbe puntare molto in alto…

Il ragazzo ha un profilo social con circa 1600 utenti, non si conosce la sua età ma sappiamo che è più piccolo della tronista ed è nato il 10 agosto. Ama i tramonti ma ha paura del tempo che scorre, le giornate che passano velocemente lo spaventano…

Perchè il bel napoletano ha fatto impazzire tutte

Michele e Manuela si conoscono da pochi giorni ma tra di lor sembra nata già una bella sintonia. Infatti, anche la tronista sembra molto presa dal giovanotto. Michele sembra un ragazzo simpatico, sveglio e sopratutto con la testa sulle spalle. Queste sue caratteristiche hanno messo d’accordo tutti e da casa sono impazzire per le sue qualità.

Ma a rendere piacevole la sua presenza la sua ironia, a differenza di tanti altri corteggiatori lui ha saputo smorzare la timidezza con qualche battuta divertente. Insomma, oltre a farsi notare per la particolare bellezza si è rivelato altrettanto simpatico. Ora non ci resta altro che sperare che la Carriero lo porterà fino alla fine del suo percorso