Uomini e donne oggi, mercoledì 20 settembre 2023: Beatriz non convince, sgamata da tutti

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne. Anche oggi, mercoledì 20 settembre negli studi Elios di Canale 5 è accaduto di tutto. Protagonisti come sempre dopo lo scontro di fuoco tra Elio, Tina e Gianni, Gemma Galgani.

La dama ha raccontato come prosegue la sua conoscenza con Maurizio e mentre lei sarà al settimo cielo l’uomo è apparso quasi infastidito. Largo spazio anche a Beatriz che pare non aver convinto proprio nessuno

Trono over: Gemma presa in giro da Maurizio?

La puntata di oggi è subito partita con Gemma al centro studio. Maria ha mandato in onda l’esterna della dama con il giovane corteggiatore e dopo aver visto le immagini si è un pò commentato quanto accaduto. Il cavaliere ha ammesso di essere preso da Gemma a livello intellettuale e non fisicamente.

Nello stesso tempo però non ha escluso che potrebbe nascere qualcosa più avanti. A non pensarla allo stesso modo, sia Ida Platano ospite con Alessandro che Tina Cipollari. La Vamp stranamente ha consigliato alla rivale di aprire bene gli occhi perchè Maurizio ha detta sua la sta prendendo solo in giro per darsi visibilità. Sarà davvero così?

Uomini e donne oggi: Beatriz sgamata da tutti

Dopo aver parlato di Gemma, l’attenzione si è concentrata poi sul trono classico. La corteggiatrice Beatriz di Uomini e Donne non ha realmente colpito tutti, almeno non i telespettatori. Sono tanti coloro che ammettono di non essere totalmente convinti del suo atteggiamento, tanto da definirla una persona falsa. La maggior parte del pubblico è convinto di averla sgamata e che ha le ore contate nel programma.

Le polemiche iniziano in particolare con la puntata di oggi, quando Maria De Filippi ha fatto sedere al centro studio Brando e Cristian. Si è scoperto subito che il secondo, dopo la scorsa registrazione, ha raggiunto Beatriz in camerino per dimostrarle il suo interesse. Infatti, quest’ultimo ha confessato di essere molto interessato a lei. Gianni Sperti è sembrato l’unico a schierarsi dalla parte della ragazza.- In studio e sul web le sono andati tutti contro.