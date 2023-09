Oroscopo 20 settembre 2023: Gemelli infastiditi, Sagittario attenti alle discussioni

Le previsioni dell’oroscopo del 20 settembre invitano gli Ariete a guardarsi intorno. I Bilancia, invece, farebbero bene a guardare un po’ di più al presente.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per iniziare a guardarvi intorno se siete dei single. In ambito sentimentale è opportuno essere un po’ più flessibili. Dal punto di vista professionale, invece, meglio essere chiari sin dal primo momento.

Toro. Non siate troppo polemici. Anche se doveste trovarvi dinanzi situazioni sgradevoli, forse è il caso di rivedere un attimo il vostro comportamento. Fare periodicamente esami di coscienza è sempre molto produttivo.

Gemelli. C’è qualcosa che vi ha un po’ infastiditi. Cercate di essere cauti e di non prendere troppo di petto certe situazioni. Meglio fermarsi un attimo a riflettere prima di dire o fare cose di cui in futuro potreste pentirvi.

Cancro. Siete coraggiosi e determinati. L’Oroscopo del 20 settembre vi invita a non perdervi di coraggio di fronte le difficoltà. Dal punto di vista professionale è necessario scendere a qualche compromesso per arrivare lontano.

Leone. Non siate troppo testardi. Nel momento in cui vi rendete conto di aver sbagliato, è il caso di fare un passo indietro e di rimediare. Nel lavoro ci sono delle decisioni da prendere, alcune che potrebbero incidere sul vostro futuro.

Vergine. Ci vuole un pizzico di coraggio, e anche di follia, per riuscire a raggiungere degli obiettivi importanti. Le stelle vi invitano ad essere audaci e a non perdervi in chiacchiere e nella teoria, è il momento di passare alla pratica.

Previsioni 20 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata particolarmente produttiva sul lavoro. I nati sotto questo segno devono cercare di essere un po’ più concentrati sul presente, senza pensare troppo solo alle conseguenze delle proprie azioni.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 20 settembre vi invitano ad essere lungimiranti. Soprattutto in ambito professionale è importante che mettiate in chiaro alcune cose, onde evitare di dover scendere a dei compromessi.

Sagittario. Siete piuttosto suscettibili oggi, quindi, è il caso di stare lontani dalle discussioni. Quando prendete una decisione, cercate di portarla a termine, altrimenti finirete per perdere di credibilità.

Capricorno. Buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Molti di voi sentono il bisogno di cambiare e di cimentarsi in nuove esperienze e avventure. Ricordate, però, di valutare sempre quello che lascereste cambiando strada.

Acquario. Ci sono alti e bassi in amore, ma la cosa importante è non perdere mai di vista quelli che sono i propri obiettivi. Sul lavoro è necessario essere diretti e concisi, senza perdersi troppo in chiacchiere.

Pesci. In amore vi sentite piuttosto vicini e partecipativi a quello che sta provando una persona a voi cara. Ci sono dei momenti nella vita in cui è importante mettersi da parte per regalare un sorriso ad un’altra persona.